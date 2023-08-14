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Премьер Латвии подаст заявление об отставке

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил, что 17 августа подаст заявление об отставке президенту Латвии. Это произошло после того, как партнеры по коалиции отказались от предложенных им перестановок.

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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш (фото из архива)Фото: Ludovic Marin/AFP

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что 17 августа подаст заявление об отставке президенту Эдгарсу Ринкевичсу. Соответствующую запись глава кабмина оставил в понедельник, 14 августа, в Twitter.

"Я призвал партию "Новое единство" (входит в правящую коалицию. - Ред.) выдвинуть нового кандидата в премьер-министры", - отметил Кариньш.

По его словам, партнеры по коалиции - "Объединенный список" (ОС) и "Национальное объединение" - "блокируют работу по обеспечению процветания и экономического роста". Как ранее передавал портал Rus.LSM.lv, премьер предлагал им провести ротацию назначенцев на ряде министерских постов, однако ОС и "Нацобъединение" предложение отклонили и 11 августа отказались участвовать в переговорах.

Отставка откроет путь к формированию нового правительства

По данным портала Rus.LSM.lv, отставка Кариньша и кабмина откроет путь к формированию нового правительства, потенциальным ядром которого станут "Новое единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные".

Кабмин продолжит выполнять обязанности до утверждения Сеймом нового правительства.

Кариньш призвал "Новое единство" выдвинуть другого кандидата на пост премьера.

По данным портала Delfi, следующим главой кабмина может стать министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое единство").

Занимал пост премьера с 2019 года

Кришьянис Кариньш занимал пост главы правительства Латвии с 2019 года. В 2002 году он стал одним из основателей консервативной партии "Новое время" (с 2018 года - правоцентристская партия "Новое единство"). В 2009-2019 годы Кариньш был депутатом Европарламента.

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