Выборы в Латвии: лидирует партия премьера "Новое единство"

На парламентских выборах в Латвии, прошедших в субботу, 1 октября, подсчитано 77 процентов голосов. Согласно предварительным данным , лидирует партия действующего премьер-министра Кришьяниса Кариньша "Новое единство". За правоцентристский альянс проголосовали 18,53 процента избирателей.

"Результаты выборов выглядят многообещающе для моей партии, но пока слишком рано говорить о чем-то еще", - заявил Кариньш журналистам после закрытия избирательных участков. На втором месте Союз зеленых и крестьян (13,18 процента), за ним следует "Объединенный список" (11,28 процента). Самая популярная у русскоязычных латвийцев партия "Согласие", которая набирала наибольшее количество голосов на двух предыдущих выборах, пока не преодолела пятипроцентный барьер. Согласно предварительным подсчетам, за "Согласие" отдали голос 4,68 процента избирателей.

После начала войны в Украине в "Согласии" осудили действия России, и именно эта позиция могла сыграть против популярности партии, за которую голосовали сочувствующие РФ избиратели, считают эксперты. "Они заплатили за свою позицию по отношению к агрессии России в Украине. Сразу отпала какая-то часть тех, я бы сказал, мягких путинистов, которая их поддерживала", - заявил политолог и профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс.

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