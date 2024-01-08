Премьер Франции Элизабет Борн ушла в отставку

Президент Эмманюэль Макрон принял отставку премьер-министра Элизабет Борн, поблагодарив ее за работу. Она возглавляла кабмин Франции с мая 2022 года.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке в понедельник, 8 января, после менее чем двух лет пребывания на этом посту. Президент страны Эмманюэль Макрон принял его, сообщил Елисейский дворец . До назначения нового состава кабинета министров Борн продолжит временно исполнять обязанности премьера.

Макрон поблагодарил Борн за работу на посту главы французского правительства. "Ваша работа на службе нации была образцовой каждый день", - написал президент в соцсети Х.

В своем обращении в связи с отставкой Борн высказалась за продолжение намеченных реформ.

Вторая женщина-премьер в истории Франции

Элизабет Борн возглавляла правительство Франции с мая 2022 года. До этого она сменила несколько министерских постов. Борн стала второй в истории Франции женщиной в должности премьер-министра.

Как ожидается, имя нового премьера будет объявлено утром 9 января, передает телеканал BFMTV. По его данным, наиболее вероятным преемником Борн является министр образования Габриэль Атталь.

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