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Премьер Франции Элизабет Борн ушла в отставку

Жан Рофе
8 января 2024 г.

Президент Эмманюэль Макрон принял отставку премьер-министра Элизабет Борн, поблагодарив ее за работу. Она возглавляла кабмин Франции с мая 2022 года.

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Элизабет Борн (фото из архива)
Элизабет Борн (фото из архива)Фото: Lewis Joly/AP Photo/picture alliance

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке в понедельник, 8 января, после менее чем двух лет пребывания на этом посту. Президент страны Эмманюэль Макрон принял его, сообщил Елисейский дворец. До назначения нового состава кабинета министров Борн продолжит временно исполнять обязанности премьера.

Макрон поблагодарил Борн за работу на посту главы французского правительства. "Ваша работа на службе нации была образцовой каждый день", - написал президент в соцсети Х.

В своем обращении в связи с отставкой Борн высказалась за продолжение намеченных реформ.

Вторая женщина-премьер в истории Франции

Элизабет Борн возглавляла правительство Франции с мая 2022 года. До этого она сменила несколько министерских постов. Борн стала второй в истории Франции женщиной в должности премьер-министра.

Как ожидается, имя нового премьера будет объявлено утром 9 января, передает телеканал BFMTV. По его данным, наиболее вероятным преемником Борн является министр образования Габриэль Атталь.

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