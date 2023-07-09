Премьер Баварии призвал усилить в ФРГ пограничный контроль

Всем федеральным землям Германии, имеющим границу с другими странами, следует взять пример с Баварии и подключить полицейских к пограничному контролю, а федеральной полиции - привлечь к нему дополнительных сотрудников. Такое мнение высказал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) в интервью газете Bild am Sonntag (BamS), обнародованном в воскресенье, 9 июля.

На протяжении последних пяти лет в проведении контроля путешествующих на участке границы Германии с Австрией и Чехией протяженностью 1000 км, а также в аэропортах федеральной земли были задействованы 800 баварских полицейских. Указывается, что их число теперь планируют увеличить до 1000 сотрудников.

Как подчеркивает Зёдер, итогом работы баварских полицейских в этой сфере стали 80 000 задержаний, "в том числе торговцев людьми, наркоторговцев и других лиц, совершивших тяжкие преступления".

По данным BamS, последний раз пограничный контроль на протяжении всей внешней границы Германии проводился в 2022 году, во время саммита G7 в баварском замке Эльмау. Тогда контролю на границе подверглись в общей сложности 382 858 человек. В отношении 463 лиц был выдан ордер на арест, был выявлен 2481 человек находящийся в розыске, а также было зафиксировано 111 правонарушений, связанных с оружием.

О планах компенсировать нехватку кадров за счет мигрантов

Комментируя планы правительства ФРГ компенсировать за счет мигрантов нехватку квалифицированных кадров, Зёдер заявил: "Полагать, что мы решим все свои проблемы лишь за счет миграции, было бы иллюзией". Уже сейчас в Германии едва справляются с постройкой школ, детсадов и жилья, поэтому для целенаправленного приема иностранных специалистов стране нужны четкие правила и структуры, добавил глава баварского правительства.

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