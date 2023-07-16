Представитель Эрдогана: Турция - за прием Украины в НАТО

"Турции крайне важно быть в западном лагере", - говорится в статье главы управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттина Алтуна в журнале Middle East Eye.

Турция поддерживает географическое расширение НАТО "не против какой-то конкретной страны", а чтобы альянс стал всеобъемлющей организацией безопасности, которая будет способствовать достижению стабильности. Такое заявление сделал Фахреттин Алтун - глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента - в статье , опубликованной в онлайн-журнале Middle East Eye в субботу, 15 июля.

Говоря о возможности членства Украины в Североатлантическом альянсе, Алтун подчеркнул, что Турция однозначно поддерживает эту идею. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил об этом в очередной раз перед саммитом НАТО в Вильнюсе, напоминает автор.

Комментируя тему членства в НАТО Швеции и Финляндии, Алтун отмечает: "Те, кто несправедливо критикует Турцию за то, что она поднимает критические вопросы о странах-кандидатах, таких как Финляндия и Швеция, должны считаться с тем, что расширение не может происходить за счет нашей национальной безопасности. Это противоречило бы всему смыслу существования НАТО".

"Для Турции важно быть в западном лагере"

"Турция является незаменимым союзником Запада с момента вступления в НАТО в 1952 году и играет важнейшую роль в обеспечении трансатлантической и европейской безопасности", - подчеркивает автор. "Продолжая двигаться вперед, Турция останется верным союзником и критичным партнером по новым инициативам альянса", - добавляет он позже по ходу статьи.

Для Турции, которая контролирует географический сухопутный мост между Востоком и Западом и водные пути к Черному морю, "крайне важно быть в западном лагере", заявляет Фахреттин Алтун. "Давняя и глубокая приверженность Турции НАТО обеспечила безопасность Европы. Ее продолжающаяся работа жизненно важна для безопасности континента", - резюмирует он.

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