Председательство Германии в G7. Какие задачи поставил Берлин

С 1 января 2022 года Германия перенимает по ротации председательство в "большой семерке". "Сосредоточение внимания на главном должно служить основой для целенаправленной программы работы, которую мы наметили для этого председательства", - заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), характеризуя главную задачу Берлина в этой структуре.

В семидесятые годы прошлого столетия, когда сформировалась "большая семерка" (G7), входящие в нее страны (США, Канада, Япония, Франция, Великобритания, Италия и Германия) были крупнейшими индустриальными державами, и главную роль в повестке дня играли экономические вопросы. Сегодня "большая семерка" занимается преимущественно обсуждением крупных политических вопросов, решение которых возможно только сообща.

Германия сменит на посту председателя G7 Великобританию

Многое из того, что обсуждалось и решалось "большой семеркой" в 2020 году под председательством Великобритании, будет продолжено и в новом году. Прежде всего, это совместные действия в борьбе с пандемией коронавируса.

Встреча глав МИД стран "большой семерки" в Ливерпуле

В частности, на саммите G7 в июле была согласована программа, предусматривающая передачу до конца 2022 года 2,3 млрд вакцин от коронавируса бедным странам. Германия является вторым по величине донором в соответствующей программе COVAX.

Центральной темой немецкого председательства должна стать борьба с изменением климата. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), выступая в Ливерпуле на последнем в этом году заседании глав МИД "большой семерки". По ее словам, климатический кризис имеет воздействие на вопросы мира и безопасности не только для европейцев, но и особенно для бедных стран.

Сотрудничество и конкуренция с Китаем

Затормозить глобальное потепление невозможно без участия Китая. Китай является партнером "большой семерки", подчеркнула Анналена Бербок, имея в виду не только вопросы защиты климата. Многие глобальные проблемы можно решить только совместно. Однако насколько возможна кооперация демократических стран G7 с авторитарным режимом Пекина? Китай - не только партнер, но конкурент "большой семерки" по многим важнейшим позициям, указала глава германского МИД.

Дипломатия и международное сотрудничество базируются на кооперации, но также и на основе соблюдения прав человека и выполнения международных договоров, подчеркнула министр. Поэтому необходимо всегда учитывать эту внешнеполитическую дилемму.

США являются важнейшим партнером

Так же видит ситуацию и новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Критическая ситуация с правами человека в Китае и нарушение "универсальных норм" должны быть названы своими именами, подчеркнул глава германского правительства, выступая в декабре в бундестаге. Однако это не отменяет необходимость учитывать тот факт, что Китай играет крайне важную роль на мировой арене.

Электростанция в Китае

Новое немецкое правительство намерено проводить более активную внешнюю политику, не ограничивающуюся положениями "конструктивного диалога", как это было ранее. В формате "большой семерки" это невозможно без США, которые, как указал канцлер, являются важнейшим партнером Германии.

"С президентом США Джо Байденом мы едины во мнении о том, что страны либеральной демократии должны показать, что они могут предоставить честные и справедливые ответы на вызовы 21-го столетия", - заявил Шольц в своем правительственном заявлении.

Единая политика в отношении России

Для реализации этой цели федеральное правительство намерено укреплять сотрудничество со всеми странами "большой семерки". В том числе, и для проведения общей политики в отношении России. G7 предупредила Москву, что в случае агрессии по отношению к Украине Кремль ожидают "огромные последствия".

Речь идет, в первую очередь, об экономических санкциях. "Любое нарушение территориальной целостности будет оплачено высокой ценой, и мы заявляем об этом в один голос с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками", - подчеркнул федеральный канцлер.

Вместе с тем Шольц выступает за переговоры для выхода из "спирали эскалации". Исходя из своей истории, отметил канцлер, Германия должна быть готова предпринять активные попытки достичь взаимопонимания.

Замок Эльмау примет саммит G7 во второй раз

Замок Эльмау уже был местом саммита "большой семерки"

Центральным событием председательства Германии в "большой семерке" станет саммит глав и правительств G7, который пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в баварских Альпах.

Выбор этого места во многом был обусловлен тем, что здесь уже проходила аналогичная встреча в 2015 году и была создана соответствующая инфраструктура. По данным министерства внутренних дел Баварии, проведение саммита обойдется в 166 млн евро. Почти 90 процентов из этих средств пойдет на обеспечение безопасности.

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