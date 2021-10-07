 Председателя украинской Рады Разумкова отправили в отставку | Новости из Германии об Украине | DW | 07.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Председателя украинской Рады Разумкова отправили в отставку

Бывший глава "Слуги народа" и номер один в списке партии на выборах 2019 года отправлен в отставку голосами ее депутатов. Ранее Зеленский заявил, что Разумков "не является членом этой команды".

Председатель Рады Владимир Разумков

Владимир Разумков

Верховная рада Украины отправила в отставку своего председателя Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 депутата на пленарном заседании в четверг, 7 октября. В частности, 215 голосов в поддержку этого решения дала фракция "Слуга народа", 20 - фракция "Батькивщина", шесть - "Голос", группы "За майбутне" и "Довира" - 19 и 18 голосов соответственно, шесть голосов - внефракционные депутаты. Фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержали отставку Разумкова.

Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

Фракция партии "Слуга народа" в четверг выдвинула первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука на должность главы парламента, а главу партии Александра Корниенко - на пост вице-спикера вместо Стефанчука. Об этом спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук написала в своем Telegram-канале.

Зеленский: Разумков не является членом команды

Выступая в четверг с трибуны парламента, Разумков заявил о смене ценностных принципов, с которыми партия "Слуга народа" пришла к власти в 2019 году. "Принцип верховенства права и закона был изменен на политическую целесообразность, принцип права на собственную позицию и свободу слова сменил принцип "кто не с нами - тот против нас", принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям все, врагам - закон", а принцип, что "оффшоры для власти - позор" стал принципом "ничего страшного, у каждого ФЛП они есть", - сказал Разумков.

Он отметил, что "никогда не плыл по течению" и делать этого не намерен в дальнейшем. "Ни одна должность не стоит того самоуважения, достоинства, а главное - доверия людей", - заявил Разумков.         

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 3 октября в Трускавце заявил, что у партии "Слуга народа" есть "миллион вопросов к председателю Верховной Рады". "Мы все понимаем, что сегодня он не является членом этой команды, и он (Дмитрий Разумков. - Ред.) об этом говорит достаточно открыто", - сказал глава государства. При этом он назвал ситуацию, связанную с возможной отставкой спикера, внутрифракционной, и уточнил, что Разумков должен был поддерживать позицию партии, в частности, в вопросе введения санкций "против Медведчука" или касательно борьбы с олигархами, но "он пошел другим путем".

Смотрите также:

Смотреть видео 04:31

Новое расследование об офшорах: почему в списке "Досье Пандоры" так много политиков? (04.10.2021)

  • Досье Пандоры - результат работы свыше 600 журналистов из 117 стран

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    "Досье Пандоры" - результат работы свыше 600 журналистов из 117 стран

    Над изучением внутренних архивов 14 офшорных регистраторов консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) работал более двух лет. Расследованием занимались свыше 600 журналистов из 117 стран. От РФ в работе участвовало издание "Важные истории". В результате были разоблачены тайные активы и имущество мировых лидеров и высокопоставленных политиков и чиновников - российских и зарубежных.

  • Владимир Путин

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Близкая подруга Путина - владелица роскошных аппартаментов в Монако

    О близкой связи Светланы Кривоногих с президентом РФ написало в 2020 году издание "Проект", допустив, что она матерь дочери Путина, родившейся в 2003 году. В "Досье Пандоры" сказано, что Кривоногих владеет апартаментами в Монако за 3,6 млн долларов, купленными в 2003 году. Дела Кривоногих в Монако ведет фирма Moores Rowland. Ее клиентами были еще минимум два человека из близкого окружения Путина.

  • Сергей Чемезов

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Семья главы "Ростеха" прячет в офшорах имущество на 22 млрд рублей

    Семья главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова скрывает в офшорах имущество на 22 млрд рублей (более 260 млн евро), в том числе - 85-метровую яхту Valerie и виллу в испанской Марбелье. Судном, говорится далее в расследовании, владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited, принадлежащая падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой.

  • Константин Эрнст

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Офшор Константина Эрнста строит торговые центры на месте кинотеатров

    Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, по данным "Досье Пандоры", - единственный акционер компании Haldis Corporation на Британских Виргинских островах. Эта фирма - крупнейший акционер зарегистрированной там же в день открытия сочинской Олимпиады компании Moscow Dvorik Ltd. Компания Эрнста участвует в проекте по сносу старых кинотеатров и строительству на их месте торговых центров.

  • Николай Токарев

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Зять и дочь главы "Транснефти": офшоры и гражданство Кипра

    Зять главы "Транснефти" Николая Токарева через офшоры был бенефициаром подрядчиков "Транснефти", по контрактам с ней его компании получили несколько миллиардов рублей, пишут "Важные истории". Вместе с дочерью Токарева Майей он приобрел элитные квартиры в центре Москвы. В 2014 году зять и дочь Токарева стали гражданами Кипра - через три месяца после введения санкций ЕС в отношении "Транснефти".

  • Герман Греф

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Герман Греф: капиталы семьи - в офшорном трасте

    Президент Сбербанка Герман Греф в 2011 году создал в Сингапуре офшорную компанию Angelus Trust для управления семейными активами более чем на 55 млн долларов. В 2017 году бенефициаром траста стал племянник Грефа Оскар. Затем компания была ликвидирована, ее активы переписаны на Оскара. В 2018 году активы были переданы компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова - хорошего знакомого Грефа.

  • Сергей Лавров

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Зять главы МИДа РФ: виргинские офшоры, израильское гражданство

    Зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров связан с целым рядом офшоров на Британских Виргинских островах, владеющих счетами в банках Великобритании. У Александра Винокурова расследователи из консорциума ICIJ также обнаружили израильское гражданство.

  • Владимир Зеленский

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Владимир Зеленский продал долю в офшорной компании деловому партнеру

    До победы на выборах президента Украины, говорится в расследовании, Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В апреле 2019 года он продал ее своему другу Сергею Шефиру. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал первым помощником украинского президента.

  • Тони Блэр

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Тони Блэр уклонялся от уплаты налогов

    Бывший премьер Великобритании Тони Блэр и его жена получили в собственность здание ценой в 8,8 млн долларов, купив офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэрам избежать уплаты 400 тыс. долларов в качестве налога на имущество.

  • Андрей Бабиш

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Премьер-министр Чехии: владелец виллы на Лазурном берегу

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры. Ни офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом, пишет чешский портал Investigace.cz. После прихода к власти в 2017 году Бабиш обещал бороться с коррупцией.

  • Король Иордании Абдалла II

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Король Иордании Абдалла II: покупка через офшоры трех особняков в Малибу

    Король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу, выяснили журналисты-расследователи. Сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время "арабской весны", когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.

  • Ухуру Кениата

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Президент Кении Ухуру Кениата: бенефициар секретного фонда в Панаме

    Президент Кении Ухуру Кениата и его мать являются бенефициарами секретного фонда в Панаме. Другие члены его семьи, в том числе две сестры и брат, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 млн долларов. В ходе предвыборной кампании Кениата делал упор на борьбу с коррупцией и призывал к прозрачности в политике.

    Автор: Марина Барановская


 

Аудио- и видеофайлы по теме

Бабий Яр: воспоминания очевидцев о конвейере смерти на окраине Киева (29.09.2021)  

Новый газовый конфликт: Украина и Венгрия выясняют отношения из-за контракта с "Газпромом" (28.09.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Трибунал для Лукашенко и "полезные идиоты" в ЕС - дебаты в Европарламенте  

Конституционный референдум в Беларуси: спасет ли он Лукашенко?  

Угрожает ли "Досье Пандоры" Лукашенко и его окружению?  