Глава правозащитного центра "Весна" вызван на допрос в СК Беларуси

Председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий вызван на допрос в центральный аппарат Следственного комитета (СК) Беларуси. Об этом в среду, 7 апреля, сообщили в пресс-службе центра.

Следственные мероприятия запланированы на 10.00 утра по местному времени (совпадает с мск). У Беляцкого - статус свидетеля.

Допрос осуществляется в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 342 УК Беларуси - об "обучении или иной подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

Кроме того, допрашивать собираются также правозащитников в Светлогорске и Мозыре.

Беляцкий: Масштаб репрессий - необычайно высок

Ранее, 16 февраля, состоялись десятки обысков у членов организации, в головном офисе "Весны" в Минске, а также - у председателя организации Беляцкого.

Сам правозащитник, комментируя ситуацию с уголовным преследованием участников акций протеста в Беларуси, заявил DW, что уровень репрессий зашкаливает. "Масштаб репрессий в стране - необычайно высок, такого не было со времен Сталина. Это даже нельзя ни с чем сравнить", - подчеркнул он.

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