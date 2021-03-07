Праздник 8 марта - иностранный агент?

Карикатурист Сергей Елкин предлагает разобраться, можно ли считать в России праздник 8 марта иностранным агентом. Ведь день борьбы за права женщин придумала немка Клара Цеткин.
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Клара Цеткин была активным борцом за права женщин. Ее имя неразрывно связано с празднованием Международного женского дня.
Депутаты Госдумы утвердили сразу несколько новых законопроектов. Все они касаются участия в митингах и их организации, а также высказываний в интернете. DW - о сути законодательных нововведений.