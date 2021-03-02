Лев Пономарев подал иск против министерства юстиции РФ

Правозащитник Лев Пономарев подал в суд иск против министерства юстиции РФ с требованием отменить решение внести его в реестр СМИ-"иноагентов". Об этом в среду, 3 марта, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу московского Хорошевского суда. "В суд поступило административное исковое заявление Пономарева Льва Александровича к Минюсту РФ о признании незаконным включение Минюстом РФ Пономарева в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента", - заявили в суде.

О том, что Лев Пономарев обратился в суд, ранее сообщил он сам в интервью DW, которое было опубликовано 2 марта. "Я признан физическим лицом СМИ-"иноагентом". Я подал в суд на это решение Минюста 24 февраля. Я надеюсь, что скоро судебное заседание по этому вопросу состоится", - заявил Пономарев. В самом конце 2020 года Минюст РФ внес Льва Пономарева в числе первых пяти физических лиц в список СМИ-"иноагентов".

Ликвидация "За права человека"

1 марта правозащитник объявил о ликвидации общероссийской организации "За права человека" из-за ужесточения закона об "иноагентах". "Другого выхода нет", - заявил он "Интерфаксу", отметив, что работу продолжат две московские организации: фонд "В защиту прав заключенных" и "Горячая линия".

"За права человека" - не только движение. "За права человека" - это идеи, это образ жизни. Люди, расставляющие словесные капканы в текстах законов, не в состоянии понять этой простой истины", - прокомментировал он ситуацию на сайте движения "За права человека", подчеркнув, что не оставит правозащитную деятельность.

Смотрите также: