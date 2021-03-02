 Лев Пономарев подал иск против министерства юстиции РФ | Новости из Германии о России | DW | 03.03.2021

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Россия

Лев Пономарев подал иск против министерства юстиции РФ

Правозащитник Лев Пономарев требует через суд признать незаконным включение его в реестр СМИ-"иноагентов". Ранее из-за ужесточения законов об "иноагентах" он решил распустить организацию "За права человека".

Лев Пономарев

Лев Пономарев

Правозащитник Лев Пономарев подал в суд иск против министерства юстиции РФ с требованием отменить решение внести его в реестр СМИ-"иноагентов". Об этом в среду, 3 марта, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу московского Хорошевского суда. "В суд поступило административное исковое заявление Пономарева Льва Александровича к Минюсту РФ о признании незаконным включение Минюстом РФ Пономарева в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента", - заявили в суде.

О том, что Лев Пономарев обратился в суд, ранее сообщил он сам в интервью DW, которое было опубликовано 2 марта. "Я признан физическим лицом СМИ-"иноагентом". Я подал в суд на это решение Минюста 24 февраля. Я надеюсь, что скоро судебное заседание по этому вопросу состоится", - заявил Пономарев. В самом конце 2020 года Минюст РФ внес Льва Пономарева в числе первых пяти физических лиц в список СМИ-"иноагентов".

Ликвидация "За права человека"

1 марта правозащитник объявил о ликвидации общероссийской организации "За права человека" из-за ужесточения закона об "иноагентах". "Другого выхода нет", - заявил он "Интерфаксу", отметив, что работу продолжат две московские организации: фонд "В защиту прав заключенных" и "Горячая линия".

"За права человека" - не только движение. "За права человека" - это идеи, это образ жизни. Люди, расставляющие словесные капканы в текстах законов, не в состоянии понять этой простой истины", - прокомментировал он ситуацию на сайте движения "За права человека", подчеркнув, что не оставит правозащитную деятельность.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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