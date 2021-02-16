Лев Пономарев объявил о ликвидации организации "За права человека"

Правозащитник Лев Пономарев, основатель упраздненного в 2019 году движения "За права человека", объявил о ликвидации действующей под таким же названием общероссийской организации из-за ужесточения закона об "иноагентах". "Другого выхода нет, - заявил он "Интерфаксу" в понедельник, 1 марта, отметив, что работу продолжат две московские организации: фонд "В защиту прав заключенных" и "Горячая линия".

В отличие от этих двух, организация "За права человека", работавшая без образования юридического лица с ноября 2019 года, пока еще не была внесена в реестр "иностранных агентов". "Это упреждающий удар, самороспуск, поскольку мои организации планомерно признают "иноагентами", как и меня самого", - сказал Пономарев.

Под давлением закона об "иноагентах"

В интервью телеканалу "Дождь" он пояснил, что по закону незарегистрированная общественная организация, занимающаяся политической деятельностью, должна заявить о себе, что она получает деньги иностранцев и зарегистрироваться. "И вот здесь большая проблема. Она заключается в том, что в моей организации работают около тысячи экспертов по всей стране. И они не отчитываются передо мной", - рассказал правозащитник.

По его словам, состоящие в ликвидированной организации правозащитники продолжат свою работу: "У нас не будет сети, это около 1000 человек, которые являются экспертами по всей стране, но не отчитываются перед нами. Они будут продолжать работу, будут обращаться ко мне, просто структуры больше не будет".

Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека"

В ноябре 2019 года Верховного суда РФ распорядился ликвидировать основанное Пономаревым движение "За права человека", которое действовало 22 года и дважды входило в реестр "иностранных агентов". После этого правозащитник учредил гражданскую коалицию, в которую вошли целый ряд политических движений и правозащитных организаций.

В самом конце 2020 года Минюст РФ внес Льва Пономарева в числе первых пяти физических лиц в список СМИ-"иноагентов".

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