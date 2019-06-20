 Немецкие правые популисты из АдГ прибыли с визитом в Москву | Новости из Германии о Германии | DW | 09.03.2021

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Германия

Немецкие правые популисты из АдГ прибыли с визитом в Москву

Небольшая делегация в составе трех членов бундестага от "Альтернативы для Германии" посетит центр имени Гамалеи и встретится с председателем комитета Госдумы Слуцким, пишет Die Süddeutsche Zeitung.

Cопредседателя фракции правопопулистской Альтернативы для Германии в бундестаге Алис Вайдель

Алис Вайдель

В Москву прибыла небольшая делегация во главе сопредседателя фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии" в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel), а также двух других членов АдГ. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила газета Die Süddeutsche Zeitung (SZ).

По ее данным, в состав делегации также входят представитель фракции "Альтернативы для Германии" во внешнеполитическом комитете бундестага Петр Бистрон (Petr Bystron) и председатель германо-российской группы парламентариев Робби Шлунд (Robby Schlund). Официальная программа визита рассчитана на три дня c 9 по 11 марта.

Посещение центра Гамалеи и встреча со Слуцким
Петр Бистрон

Петр Бистрон

По информации SZ, делегация, как ожидается, посетит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, разработавший первую российскую вакцину от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V").

Визит германских правопопулистов в Москву, по данным издания, проходит под лозунгом - "Современная Россия". Подобный посыл, в частности, призван представить РФ как пример в борьбе с пандемией, с чем и связан визит делегации в НИЦЭМ имени Гамалеи. Кроме того, по данным газеты, у представителей АдГ запланирована также встреча с председателем комитета Госдумы по международным делам, депутатом от ЛДПР Леонидом Слуцким.

АдГ выступает за отмену санкций против Кремля

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В июне 2019 года Робби Шлунд уже посещал Москву. Он, в частности, выступал за отмену санкций против Кремля. Кроме того, позднее политик высказывал сомнения в отравлении оппозиционера Алексея Навального, в связи с чем успел настроить против себя других членов парламентской группы. Петр Бистрон также поддерживает интенсивные контакты с Москвой.

Депутат бундестага: визиты в РФ не должны использоваться для саморекламы и пропаганды

В начале декабря 2020 года представители "Альтернативы для Германии" встречались в российской столице с  министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тогда сопредседатель АдГ Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) и эксперт партии по внешней политике Армин-Паулюс Хампель (Armin-Paulus Hampel) утверждали, что встреча прошла в "сердечной атмосфере", и с ее помощью "открывается новая глава в отношениях России и Германии". Депутаты от АдГ побывали в Госдуме, встретились с представителями немецкого бизнеса в России и посетили кладбище немецких военнопленных. Сопредседателю фракции партии в бундестаге Александру Гауланду (Alexander Gauland) приехать в Москву тогда не удалось.

Визит раскритиковали в ФРГ представители различных политических сил. Так, член внешнеполитического комитета бундестага от фракции "Союз-90" / "зеленые" Юрген Триттин (Jürgen Trittin) заявил, в частности, что хотя визиты германских депутатов в Россию "в основном приветствуются", однако подобные поездки должны использоваться для диалога с элементами критики, а не для саморекламы или пропаганды.

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    Автор: Янина Семенова, Григорий Аросев


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