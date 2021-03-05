Суд временно запретил надзор за партией "Альтернатива для Германии"

Спецслужбам Германии временно запретили вести наблюдение за деятельностью партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую Федеральное ведомство по охране конституции подозревает в правом экстремизме. Такое решение вынес административный суд Кельна в пятницу, 5 марта.

Как указывает пресс-служба суда, расценивать партию как " подозреваемую в экстремистских устремлениях " или обращаться с ней соответствующим образом, а также публично сообщать о том, что в отношении АдГ имеются такие подозрения, запрещается до вынесения судебного решения по иску "Альтернативы для Германии" к Федеральному ведомству по охране конституции.

Этот иск был подан партией в конце января 2021 года, после того как ведомство по охране конституции пришло к заключению, что она представляет собой правоэкстремистскую угрозу. Присвоение АдГ статуса партии, разделяющей экстремистские убеждения, может нанести ей "непоправимый урон в области политической конкуренции", говорилось в исковом заявлении партии.

Равенство возможностей для партий в Германии

Германские СМИ 3 сентября сообщили, что Федеральное ведомство по охране конституции объявило о подозрениях в правом экстремизме в адрес "Альтернативы для Германии", открыв тем самым возможность для надзора за деятельностью этой партии со стороны спецслужб. В то же время, по сведениям еженедельника Der Spiegel, спецслужба на фоне тяжбы с АдГ временно воздерживается от слежки за представителями партии в бундестаге, ландтагах и Европарламенте, а также за кандидатами от этой партии на предстоящих в 2021 году выборах. После этих публикаций АдГ подала еще один, срочный иск против ведомства по охране конституции, который и был рассмотрен во внеочередном порядке административным судом Кельна 5 марта.

По мнению суда, публикации в прессе от 3 марта говорят о том, что Федеральное ведомство по охране конституции, очевидно, нарушило обязательство о неразглашении информации по делу о присвоении партии АдГ статуса "имеющей экстремистские устремления". Любое публичное распространение информации такого рода усугубляет нарушение равенства возможностей для всех партий, подчеркнул представитель суда.

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