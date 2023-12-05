Пропавший в Грузии активист из РФ найден в российском СИЗО

Проживавший в Грузии активист из Екатеринбурга Рафаил Шепелев, исчезнувший в Тбилиси в середине октября, был похищен российскими силовиками и доставлен в Свердловскую область, сообщили правозащитники.

По данным правозащитного проекта "Первый отдел", пропавший в Грузии несколько недель назад российский активист Рафаил Шепелев находится в СИЗО в Нижнем Тагиле. Он обвиняется по уголовному делу об участии в деятельности террористической организации и оправдании терроризма, сообщили правозащитники во вторник, 5 декабря.

Шепелев проживал в Грузии с 2021 года и не собирался в РФ

"Шепелев стал жертвой провокации российских силовиков. Они обманом выманили его из Тбилиси в Цхинвальский регион (на территории непризнанной Южной Осетии - Ред.), там задержали, препроводили во Владикавказ, отправили под административный арест, во время которого предъявили обвинение по уголовному делу и избрали меру пресечения", - сообщил "Первый отдел". Затем Шепелева переправили в Свердловскую область, этап длился почти полтора месяца, рассказали правозащитники.

Шепелев пропал в Тбилиси 12 октября, когда вышел из дома и не вернулся. Уроженец Екатеринбурга, неоднократно участвовавший в акциях протеста, проживал в Грузии с сентября 2021 года и возвращаться в Россию не планировал. Его личные вещи, включая загранпаспорт, остались в Тбилиси. Шепелеву грозит до 20 лет лишения свободы по статье об "участии в деятельности террористической организации".

Аналогичные случаи - в Кыргызстане

Это уже не первый случай предполагаемого похищения российского активиста за границей. В начале ноября стало известно об аналогичном деле левого активиста Льва Скорякина, похищенного в октябре в Кыргызстане и найденногов московском СИЗО-2 "Бутырка". В конце 2021 года он и его соратник Руслан Абасов развернули баннер с надписью "С днем ЧКиста" и зажгли файеры возле здания ФСБ в Москве. После этого в отношении активистов завели уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. В начале 2023 года мужчина уехал из России, после того как суд отпустил его из-под ареста с запретом определенных действий. В РФ объявили его в межгосударственный розыск.

В июне 2023 года активист был помещен в СИЗО Бишкека по запросу России об экстрадиции. Но в экстрадиции было отказано, и Скорякин вышел на свободу. Впоследствии он получил гуманитарную визу в ФРГ и проездной документ, заменяющий загранпаспорт РФ, но в ночь с 16 на 17 октября неизвестные забрали его из шелтера, где он проживал, и увезли в неизвестном направлении, сообщили "Важные истории". Правозащитники считают, что Льва Скорякина нелегально похитила ФСБ при содействии Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана (ГКНБ).

В июне 2023 года "Важные истории" писали со ссылкой на правозащитную организацию "Зона солидарности", что в Кыргызстане силовики передали российской ФСБ антивоенного активиста Алексея Рожкова.

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