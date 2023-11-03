Похищенный в Бишкеке активист оказался в СИЗО "Бутырка"

После акции с файерами у здания ФСБ в Москве в 2021 году Льва Скорякина преследовали в РФ по статье о хулиганстве с применением оружия.

Российский левый активист Лев Скорякин, похищенный в октябре в Кыргызстане, находится сейчас в московском СИЗО-2 "Бутырка". Об этом пишет онлайн-издание "Важные истории" (iStories) в пятницу, 3 ноября. По информации издания, полученной от правозащитников, пожелавших сохранить анонимность, Скорякина нашла в Москве его адвокат.

Преследование Льва Скорякина в РФ

В конце 2021 года молодой человек и его соратник Руслан Абасов развернули баннер с надписью "С днем ЧКиста" и зажгли файеры возле здания ФСБ в Москве. После этого в отношении активистов завели уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Как пишут "Важные истории", в начале 2023 года мужчина уехал из России, после того как суд отпустил его из-под ареста с запретом определенных действий. Власти РФ объявили его в межгосударственный розыск. В июне 2023 года активист был помещен в СИЗО Бишкека по запросу России об экстрадиции. Но в экстрадиции было отказано, и Скорякин вышел на свободу, так как он подал заявление на получение убежища в Кыргыстане. В последствии активист получил гуманитарную визу в ФРГ и проездной документ, заменяющий загранпаспорт РФ, следует из публикации.

Похищение российского активиста в Кыргызстане

Однако добраться Германии активисту не удалось. Как пишет "Новая газета" , также со ссылкой на анонимных правозащитников, в ночь с 16 на 17 октября неизвестные, представившиеся сотрудниками уголовного розыска милиции Кыргызстана, забрали Скорякина из шелтера, где он проживал, и увезли в неизвестном направлении.

Правозащитники считают, что Льва Скорякина нелегально похитила ФСБ при содействии Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана (ГКНБ). По их данным, сотрудники спецслужб вывезли мужчину самолетом в Домодедово, после чего поместили в СИЗО-2 "Бутырка" без процессуального статуса. Источники журналистов рассказывают также, что в СИЗО активиста пытали, "чтобы он признал, что он самостоятельно и по собственному желанию решил вернуться в Россию".

В июне 2023 года "Важные истории" писали со ссылкой на правозащитную организацию "Зона солидарности", что в Кыргызстане силовики передали российской ФСБ антивоенного активиста Алексея Рожкова.

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