 Правозащитники сообщили о задержании россиянки в Минске | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 28.01.2022

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Беларусь

Правозащитники сообщили о задержании россиянки в Минске

В Беларуси задержана гражданка России, сообщил правозащитный центр "Весна". Это девушка с первой полосы белорусской "Комсомольской правды" 2020 года.

Протесты в Беларуси, октябрь 2020 года

Протесты в Беларуси, октябрь 2020 года

Гражданка России Вера Цвикевич была задержана в Минске в четверг, 27 января, ее обвиняют в участии в протестах, сообщил белорусский правозащитный центр "Весна". По его данным, у нее есть вид на жительство в Беларуси.

Согласно предварительной информации, девушку обвиняют по ст. 342 УК Беларуси "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".

В "Весне" сообщили "Новой газете", что детали задержания им неизвестны, как и и то, где сейчас находится россиянка.

25 августа 2020 года фото Веры попало на первую полосу белорусской "Комсомольской правды" в материале о протестах после президентских выборов в стране.

Россияне, которых судят в Беларуси

21-летний гражданин РФ Егор Дудников получил в Беларуси 11 лет колонии по делу о разжигании "социальной вражды" и призывах к действиям, "вредящим национальной безопасности". Под домашним арестом остается 23-летняя россиянка София Сапега, которую власти Беларуси обвиняют в разжигании вражды. Девушка заключила сделку со следствием, и теперь ей грозит шесть лет лишения свободы. Дело Сапеги в середине января направили в суд.

Точное число россиян, задержанных в Беларуси в связи с протестами, на сегодняшний день неизвестно. Посольство РФ в Беларуси 19 января сообщило РБК, что в тюрьмах страны отбывают наказание 346 россиян, еще 109 находятся в СИЗО, однако в дипмиссии отметили, что информация в последний раз обновлялась летом 2021 года.

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    Правозащитники говорят о вопиющих нарушениях в Беларуси. Amnesty International указывает на то, что судебные органы используются для наказания тех, кто пострадал от действий силовиков, а не для привлечения виновных к ответственности. Около 700 белорусов подали заявления о пытках и избиениях. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. Плакат Анны Мурайды.

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    Автозаки стали символом задержаний и пыток в отношении не только протестующих, но и случайных прохожих, которых силовики принимают за таковых. Сами белорусы называют боязнь этого спецтранспорта, колесящего по улицам городов, "бусофобией". Ей посвятил свою работу белорусский художник-концептуалист Ник Осадчий.

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    Автор: Райна Бройер, Янина Мороз


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