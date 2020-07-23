Правосудие в России. Только карательное?

Российская политика в карикатурах

Якутский шаман Габышев снова объявил "поход на Москву". Чем ответит Кремль?

Шаман Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву". Власти уже помещали его в психоневрологический диспансер. Что они придумают на этот раз, спрашивает не только Сергей Елкин.