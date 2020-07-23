Правосудие в России. Только карательное?

Рассчитывать на справедливый суд в России критикам нынешних властей в стране не приходится. Чаша весов Фемиды склоняется, как правило, не в их сторону, считает Сергей Елкин.
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