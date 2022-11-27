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Представители правительства и оппозиции Венесуэлы в Мексике подписывают согласение о сотрудничестве, 26 ноября 2022 года
Представители правительства и оппозиции Венесуэлы подписывают согласение о сотрудничествеФото: Fernando Llano/AP Photo/picture alliance
ПолитикаВенесуэла

Правительство Венесуэлы и оппозиция возобновили диалог

Александра Иванова
18 мин. назад

На фоне достижения соглашения о возобновлении сотрудничества в гуманитарной сфере между властями и оппозицией в Венесуэле США ослабили нефтяные санкции в отношении этой страны.

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В Венесуэле правительство и представители оппозиции договорились о сотрудничестве в гуманитарной сфере. Соответствующее частичное соглашение было подписано в присутствии журналистов в Мехико в субботу, 26 ноября.

Оно подразумевает, кроме прочего, совместные усилия, направленные на разморозку государственных резервов, оказавшихся недоступными из-за международных санкций. Эти деньги планируется направить на срочное финансирование социальных нужд.

Другие аспекты совместной работы, оговоренные в соглашении, затрагивают сферы образования, здравоохранения, продовольственной безопасности, ликвидации последствий наводнений и программу энергоснабжения.

Ослабление нефтяного эмбарго США в отношении Венесуэлы

Реагируя на возобновление диалога между властями и оппозицией в Венесуэле, Соединенные Штаты пошли на ослабление нефтяного эмбарго, действующего в отношении этой южноамериканской страны. В частности, концерну Chevron Минфином США была предоставлена полугодовая лицензия на добычу и производство нефти и нефтепродуктов в Венесуэле, а также на их поставку на американский рынок.

При этом, общаясь с журналистами в режиме телефонной конференции, представитель правительства США указал, что Вашингтон оставляет за собой право отменить послабление санкций, если руководитель Венесуэлы Николас Мадуро не будет придерживаться достигнутых договоренностей.

Между тем онлайн-издание "РБК-Украина" отмечает, что американским компаниям по-прежнему запрещено заключать сделки с участием юрлиц в Венесуэле, которые контролируются или принадлежат юрлицу из России.

К другим оставшимся в силе ограничениям относятся запреты на выплату налогов или роялти правительству Венесуэлы, выплату дивидендов государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PdVSA (или любой организации, в которой она владеет долей в 50% или более); продажу сырья, произведенного совместным предприятием Chevron, в другие юрисдикции, кроме США и расширение производства Chevron в Венесуэле до уровня, существовавшего до 28 января 2019 года.

Прекращение диалога между правительством и оппозицией в Венесуэле в 2021 году

Около года назад правительство Венесуэлы приостановило диалог с оппозицией из-за выдачи США властями Кабо-Верде доверенного лица Николаса Мадуро - колумбийского бизнесмена Алекса Сааба.

Сааб был задержан в июне 2020 года, когда его частный самолет, направлявшийся в Иран, приземлился для дозаправки в Кабо-Верде. По заявлению официального Каракаса, Сааб выполнял гуманитарную миссию. Согласно сообщениям, Алекс Сааб продал правительству Венесуэлы продовольствие для спорной государственной программы Clap на сумму в несколько миллионов долларов США.

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