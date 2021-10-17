Венесуэла прервала переговоры с оппозицией из-за выдачи США соратника Мадуро

Правительство Венесуэлы приостановило диалог с оппозицией из-за выдачи США властями Кабо-Верде доверенного лица руководителя Венесуэлы Николаса Мадуро. "В знак протеста против агрессии мы не будем участвовать в запланированном на завтра раунде переговоров", - заявил глава делегации официального Каракаса Хорхе Родригес вечером в субботу, 16 октября. Незадолго до этого стало известно, что соратник Мадуро - колумбийский бизнесмен Алекс Сааб - экстрадирован в США.

Сааб был задержан в июне 2020 года, когда его частный самолет, направлявшийся в Иран, приземлился для дозаправки в Кабо-Верде. По заявлению правительства Венесуэлы, Сааб выполнял гуманитарную миссию. Согласно сообщениям, Алекс Сааб продал правительству Венесуэлы продовольствие для спорной государственной программы Clap на сумму в несколько миллионов долларов США.

Отмывание денег для Мадуро

США и Колумбия разыскивали Сааба по обвинению в отмывании денег и других преступлениях - он предположительно помог семье Мадуро и его соратникам нажить сотни миллионов долларов на продовольственной помощи голодающим Венесуэлы и вывезти эти средства за границу.

По мнению американского следствия, Сааб располагает обширной информацией о незаконных сделках семьи Мадуро и высокопоставленных функционеров Венесуэлы. Алекс Сааб имеет гражданство Колумбии и Венесуэлы, а также венесуэльский дипломатический паспорт.

Предположительно в отместку за выдачу Сааба США, силовые структуры Венесуэлы, по сообщениям СМИ, задержали шестерых американских нефтяных менеджеров.

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