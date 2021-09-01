В Венесуэле оппозиция прекращает трехлетний бойкот выборов

Ведущие оппозиционные партии Венесуэлы впервые за три года намерены принять участие в выборах. Альянс оппозиционных партий "Круглый стол демократического единства" (MUD) объявил во вторник, 31 августа, о планах участвовать в муниципальных и региональных выборах 21 ноября.

Ранее оппозиция бойкотировала президентские выборы 2018 года и парламентские выборы в декабре 2020-го, заявляя о массовых фальсификациях. В MUD отметили, что и на этот раз не ожидают честных выборов. "Но голосование - это подходящий повод для того, чтобы укрепить позиции граждан и подтолкнуть (власти Венесуэлы. - Ред.) к настоящему решению тяжелого кризиса в стране - свободным президентским и парламентским выборам", - говорится в заявлении альянса.

В Венесуэле уже несколько лет продолжается борьба за власть между главой страны Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы в январе 2019 года. Германия, США и еще более 50 стран признали его в этом статусе. Несмотря на давление Вашингтона и катастрофическую ситуацию в экономике, Мадуро остается у власти, опираясь на поддержку со стороны военных, а также России и Китая.

Смотрите также: