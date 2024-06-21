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Власти РФ смягчили требование о продаже валютной выручки

Даниил Сотников
21 июня 2024 г.

Правительство РФ снизило порог продажи валютной выручки для экспортеров с 80% до 60%, объяснив это "стабилизацией курса национальной валюты".

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Долларовые и рублевые банкноты
Фото: Petr Svancara/CTK/dpa/picture alliance

Правительство России в пятницу, 21 июня, смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Ранее крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%, сообщается в Telegram-канале правительства.

"Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности", - заявили в правительстве. Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года и была продлена до 30 апреля 2025 года.

Мера распространяется на экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, зернового хозяйства, химической и лесной промышленности. Правительство, аргументируя необходимость продления обязательной продажи валютной выручки, заявляло, что эта мера "показала свою эффективность в стабилизации ситуации на валютном рынке", напоминает агентство "Интерфакс". При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина указывала, что обязательная продажа не оказывает значимого влияния на динамику курса рубля и является больше психологическим фактором.

Санкции против Московской биржи

12 июня Минфин США ввел санкции в отношении Московской биржи, из-за чего были остановлены торги долларом и евро. Центробанк, который раньше использовал результаты биржевых торгов для установки курса рубля, перешел на методику расчета на основе банковских отчетностей и информации о внебиржевых торгах. 

В ЦБ назвали эту процедуру "нормальной" практикой. "И международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран являются именно внебиржевыми. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования", - заявили в регуляторе.

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