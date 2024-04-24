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Правительство РФ поддержало сроки за диверсию до 35 лет

Даниил Сотников
24 апреля 2024 г.

В Госдуме подготовили и обещали внести поправки об увеличении максимального срока за диверсию с 30 до 35 лет.

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На заседании Госдумы РФ (фото из архива)
На заседании Госдумы РФ (фото из архива)Фото: Sergei Fadeichev/dpa/TASS/picture alliance

Правительство России поддержало предложение увеличить максимальную уголовную ответственность по диверсионным преступлениям (ст. 281-281.3 УК РФ) с 30 до 35 лет лишения свободы, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в среду, 24 апреля.

По его словам, соответствующие поправки в уголовный кодекс РФ уже подготовлены им вместе с коллегами и будут внесены "в ближайшее время". По соответствующим статья УК предлагается увеличить максимальное наказание с 30 до 35 лет заключения. Какие еще изменения предлагается внести в указанные статьи УК, депутат не сообщил.

Депутат объяснил необходимость поправок "возросшей диверсионной активностью"

Кроме того, предлагается усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье сейчас составляет 5 лет лишения свободы.

"Эти поправки важны для усиления безопасности в условиях проведения спецоперации (войны в Украине. - Ред.) и возросшей диверсионной активности врага. Правительство их поддержало. Внесем в ближайшее время", - написал Пискарев.

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