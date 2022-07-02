 Правительство ФРГ советует фирмам запастись генераторами аварийного питания | Новости из Германии о Германии | DW | 02.07.2022

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Германия

Правительство ФРГ советует фирмам запастись генераторами аварийного питания

Генераторы аварийного питания помогут избежать "цепочки отключений", если из-за недостатка газа в стране возникнет критическая ситуация, указывает статс-секретарь при Минэкономики Патрик Грайхен.

Генератор в регионе на западе Германии, пострадавшем от наводнения

Генератор (фото из архива)

На фоне опасений, связанных с возможной нехваткой газа, правительство Германии рекомендовало предприятиям обзавестись генераторами аварийного питания. Об этом в субботу, 2 июля, пишет таблоид Bild со ссылкой на ответ статс-секретаря при министерстве по делам экономики и защиты климата Патрика Грайхена (Patrick Graichen) на запрос депутата бундестага от Христианско-социального союза Штефана Пильзингера (Stephan Pilsinger).

"Оснащение генераторами аварийного питания рекомендуется, прежде всего, предприятиям, входящим в критическую инфраструктуру", - цитирует газета ответ Грайхена. Цель подобной рекомендации - избежать "цепочки отключений" в случае кризисной ситуации.

Отмечается, что в случае нехватки газа или электроэнергии в Германии за их распределение будет отвечать Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) в тесной координации с операторами сетей. По словам Грайхена, генераторы должны быть в состоянии обеспечить подачу энергии в течение 72 часов.

Призыв экономить электроэнергию

Штефан Пильсингер раскритиковал рекомендацию правительства по закупке генераторов аварийного питания, назвав ее "распиской должника в собственной несостоятельности".

Ранее в этот же день в изданиях Funke Mediengruppe было опубликовано интервью главы Федерального агентства по сетям Клауса Мюллера (Klaus Müller) с адресованным жителям Германии призывом экономить электроэнергию.

С 11 по 21 июля компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода "Северный поток" для "плановых профилактических работ", напомнил Мюллер. Вопрос в том, не превратятся ли эти техработы в "непрекращающееся техобслуживание по политическим мотивам", добавил он.

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    Автор: Андрей Гурков


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