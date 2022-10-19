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Атомная электростанция в Лингене, западная Германия
Атомная электростанция в Лингене, западная ГерманияФото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance
ПолитикаГермания

Правительство ФРГ одобрило продление работы АЭС до апреля

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

В кабинете подчеркнули, что решение по атомным электростанциям принято на фоне чрезвычайной ситуации из-за энергетического кризиса. В Берлине подтвердили, что АЭС в стране будут окончательно отключены в середине апреля.

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Правительство ФРГ на фоне энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины, перенесло отказ от атомной энергетики на весну 2023 года. На заседании кабинета в Берлине в среду, 19 октября, решено продлить срок эксплуатации трех оставшихся в ФРГ атомных электростанций до середины апреля 2023-го. Тем самым правительство утвердило соответствующее распоряжение, отданное накануне канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Члены кабинета от партии "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) и Штеффи Лемке (Steffi Lemke) подчеркнули, что решение продлить эксплуатацию АЭС в Германии принято на фоне чрезвычайной ситуации с энергоснабжением и что не позднее 15 апреля производство электричества из атомной энергии прекратится навсегда. Хабек, занимающий посты вице-канцлера и министра экономики ФРГ, предостерег партнеров по коалиции из числа свободных демократов от соблазна продлить работу АЭС и после 15 апреля.

Нового решения о продлении эксплуатации АЭС не будет

"Я исхожу из того, что Свободная демократическая партия (СвДП) будет выполнять договор и не подорвет репутацию федерального канцлера", - сказал Хабек, пояснив, что решение Шольца о продлении срока эксплуатации АЭС одновременно означает окончательное отключение этих станций от сети 15 апреля.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) заверил, что решение об окончательном отключении АЭС к 15 апреля остается в силе. С этим, по словам Хебештрайта, согласны все члены федерального правительства.

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