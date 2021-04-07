 Правительство ФРГ обеспокоено ситуацией с Навальным | Новости из Германии о России | DW | 07.04.2021

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Россия

Правительство ФРГ обеспокоено ситуацией с Навальным

"Мы совершенно однозначно ожидаем освобождения Навального", - заявил официальный представитель МИД Германии.

Задержание главы профсоюза Альянс врачей Анастасии Васильевой у колонии ИК-2 под Покровом, в которой находится оппозиционный политик Алексей Навальный, 6 апреля 2021 года

Задержания врачей, приехавших в колонию к Навальному

Сообщения об ухудшении состояния здоровья находящегося в заключении российского оппозиционного политика Алексея Навального вызывают большое беспокойство у федерального правительства Германии. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christofer Burger) в среду, 7 апреля, отвечая на пресс-конференции в Берлине на вопрос корреспондента DW.

При этом Бургер напомнил, что Навальный семь месяцев назад был отравлен химическим оружием в России и теперь "противозаконно и в нарушение постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)" заключен под стражу. "Мы совершенно однозначно ожидаем освобождения Навального, это входит в обязательства России в рамках Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека", - подчеркнул представитель МИД ФРГ, добавив, что в настоящий момент он не хотел бы давать оценку конкретным обстоятельствам нахождения российского оппозиционера под стражей.

Вопрос корреспондента DW о том, были ли со стороны Германии контакты по дипломатическим каналам по поводу возможного визита к Навальному немецких врачей, Кристофер Бургер не прокомментировал.

В настоящий момент Алексей Навальный находится в колонии №2 во Владимирской области, где он отбывает срок в рамках так называемого дела "Ив Роше". Два дня назад, 5 апреля, политика с сильным кашлем и повышенной температурой перевели в медико-санитарную часть. Сам он сообщил перед этим о том, что у трех человек из его отряда подтвердился диагноз туберкулеза. 7 апреля было объявлено, что тест на коронавирус у Навального оказался отрицательным.

Ухудшение здоровья Навального в колонии

2 февраля 2021 года суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

25 марта соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил в своем Telegram-канале, что состояние политика является "крайне неблагополучным". По данным адвокатов оппозиционера Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к нему не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, Навального подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

После этого Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить Навального надлежащим медобслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами.

Голодовка Навального

31 марта Навальный начал голодовку в знак протеста против того, что к нему не пускают врачей, которым он доверяет. 6 апреля к Навальному в колонию пытались попасть члены профсоюза "Альянс врачей", в том числе его глава Анастасия Васильева, которая называет себя лечащим врачом политика, однако им не разрешили провести осмотр заключенного. Многих участников этой акции задержали. 

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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

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    Дудь, Noize MC, Поперечный…

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    Автор: Илья Коваль


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Навальный в заложниках. Сказка про Меркель. Ментальная война против России – "Заповедник", выпуск 164, 04.04.21  

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