 Права человека станут темой Германии на посту председателя Совета Европы | Новости из Германии о Германии | DW | 18.11.2020

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Германия

Права человека станут темой Германии на посту председателя Совета Европы

Глава МИД ФРГ напомнил, что происходящее в Беларуси является примером того, насколько сильно демократия, права человека и верховенство права могут пострадать в самом сердце Европы, но именно вне пределов СЕ.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге

Германия намерена поставить вопросы прав человека в основу своей работы на посту председателя Совета Европы (СЕ). Об этом глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в среду, 18 ноября.

"Насколько сильно демократия, права человека и принципы правового государства могут пострадать в самом сердце Европы, но вне Совета Европы, мы можем увидеть на примере Беларуси", - отметил глава внешнеполитического ведомства. Министр также напомнил, что Германия, позиционируя себя стоящей на страже прав человека в Европе, несмотря на сопротивление, выступала за полноценное возвращение России в Совет Европы. При этом речь шла о приверженности соблюдению Европейской конвенции о защите прав человека и обеспечении доступа российского гражданского общества к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ).

Защита меньшинств – тест на приверженность правам человека

Защита прав человека одинаково важна как в борьбе с современными вызовами, такими как пандемия коронавирусной инфекции, так и при рассмотрении проблем ближайшего будущего, например вопросов использования искусственного интеллекта, отметил Мас. И Совет Европы  может и должен играть важную роль в международном правовом регулировании подобных ситуаций. "Человек и индивидуальные права должны оставаться ориентиром в использовании искусственного интеллекта", - считает глава МИД Германии. 

В качестве председателя СЕ Германия также планирует сделать акцент на разнообразии в Европе. Меньшинства остро нуждаются в защите со стороны государства, "это лакмусовая бумажка", тест на приверженность общества правам человека, указа Мас.

18 ноября Германия начнет свое полугодовую деятельность на посту главы Комитета министров СЕ. Совет Европы, штаб-квартира которого находится в Страсбурге, выступает за соблюдение прав человека в 47 государствах-членах.

Совет Европы не является органом Европейского Союза, в него также входят такие страны, как Великобритания, Россия или Турция.

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    Автор: Елена Барышева


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