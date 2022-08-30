Пожар на пароме у берегов Швеции потушен

После пожара на автомобильном пароме Stena Scandica, шедшем по маршруту из латвийского Вентспилса в шведский Нюнесхамн и имевшем около 300 человек на борту, в ночь на вторник, 30 августа, удалось восстановить работу двух двигателей и продолжить движение.

Ранее паром потерял ход, так как вышла из строя система электрообеспечения, несмотря на то, что огонь, вспыхнувший в рефрижераторном контейнере на автомобильной палубе во второй половине дня, был быстро потушен. Оставшись фактически без управления у острова Готска-Сандён у юго-восточного побережья Швеции, судно дрейфовало в сторону острова Готланд.

Эвакуированы 25 человек

Опасаясь, что оно может пойти ко дну, спасательные службы приняли решение начать эвакуацию пассажиров с применением вертолетов. По данным агентства TT, около 25 человек были доставлены на берег, в первую очередь - семьи с детьми и пожилые люди. Команде удалось завести два двигателя, когда паром уже приблизился к шведскому берегу.

В результате он смог продолжить движение к изначальной цели в сопровождении буксиров и береговой охраны, а эвакуационные мероприятия были приостановлены из-за наступления темноты. По заявлению властей Швеции , "судно Stena Scandica направляется в Нюнесхамн на ограниченной скорости и, как ожидается, достигнет порта во вторник утром". О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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