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Пассажиры в спасательных жилетах на верхней палубе судна Stena Scandica
Пассажиры на верхней палубе судна Stena ScandicaФото: John Jonsson/Swedish Maritime Administration/AP/picture alliance
ОбществоШвеция

Пожар на пароме у берегов Швеции потушен

Александр Дельфинов
37 мин. назад

Потерявшее ход судно Stena Scandica дрейфовало в сторону острова Готланд, но команде удалось завести два двигателя. Паром идет в Нюнесхамн. Часть пассажиров эвакуирована вертолетами.

https://www.dw.com/ru/pozar-na-parome-u-beregov-svecii-potusen/a-62965977

После пожара на автомобильном пароме Stena Scandica, шедшем по маршруту из латвийского Вентспилса в шведский Нюнесхамн и имевшем около 300 человек на борту, в ночь на вторник, 30 августа, удалось восстановить работу двух двигателей и продолжить движение.

Ранее паром потерял ход, так как вышла из строя система электрообеспечения, несмотря на то, что огонь, вспыхнувший в рефрижераторном контейнере на автомобильной палубе во второй половине дня, был быстро потушен. Оставшись фактически без управления у острова Готска-Сандён у юго-восточного побережья Швеции, судно дрейфовало в сторону острова Готланд.

Эвакуированы 25 человек

Опасаясь, что оно может пойти ко дну, спасательные службы приняли решение начать эвакуацию пассажиров с применением вертолетов. По данным агентства TT, около 25 человек были доставлены на берег, в первую очередь - семьи с детьми и пожилые люди. Команде удалось завести два двигателя, когда паром уже приблизился к шведскому берегу.

В результате он смог продолжить движение к изначальной цели в сопровождении буксиров и береговой охраны, а эвакуационные мероприятия были приостановлены из-за наступления темноты. По заявлению властей Швеции, "судно Stena Scandica направляется в Нюнесхамн на ограниченной скорости и, как ожидается, достигнет порта во вторник утром". О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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