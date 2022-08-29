У берегов Швеции загорелся крупный автомобильный паром

Паром находится близ острова Готска-Сандён у юго-восточного побережья Швеции, к нему направлены вертолеты и корабли для эвакуации.

У побережьея Швеции загорелся автомобильный паром, на борту которого находится около 300 человек. К месту инцидента отправлены три вертолета и семь кораблей, началась эвакуация пассажиров и членов экипажа, сообщил в понедельник, 29 августа, представитель шведского ведомства по делам судоходства в Стокгольме.

По этим данным, пожар возник на автомобильной палубе парома. Сообщений о пострадавших не поступало, о причине возгорания также ничего не известно. Как заявила агентству AFP представитель шведских властей Лиза Мьорнинг, пожар удалось взять под контроль.

Паром Stena Scandica находился у острова Готска-Сандён у юго-восточного побережья Швеции.

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