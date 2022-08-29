  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Паром на Балтике (фото из архива)
Паром на Балтике (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/B. Wüstneck
КатастрофыШвеция

У берегов Швеции загорелся крупный автомобильный паром

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Паром находится близ острова Готска-Сандён у юго-восточного побережья Швеции, к нему направлены вертолеты и корабли для эвакуации.

https://www.dw.com/ru/u-beregov-svecii-zagorelsa-avtomobilnyj-parom-s-300-ludmi-na-bortu/a-62961410

У побережьея Швеции загорелся автомобильный паром, на борту которого находится около 300 человек. К месту инцидента отправлены три вертолета и семь кораблей, началась эвакуация пассажиров и членов экипажа, сообщил в понедельник, 29 августа, представитель шведского ведомства по делам судоходства в Стокгольме.

По этим данным, пожар возник на автомобильной палубе парома. Сообщений о пострадавших не поступало, о причине возгорания также ничего не известно. Как заявила агентству AFP представитель шведских властей Лиза Мьорнинг, пожар удалось взять под контроль.

Паром Stena Scandica находился у острова Готска-Сандён у юго-восточного побережья Швеции.

Смотрите также:

Италию атаковали полчища саранчи из-за изменения климата

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Последствия катастрофических пожаров в Греции. Европа в фокусе (20.12.2021)

Последствия катастрофических пожаров в Греции. Европа в фокусе (20.12.2021)

Также в программе: почему власти Испании хотят отнять землю у фермеров в дельте реки Эбро, как горнолыжные курорты Швейцарии подготовились к зимнему сезону, жизнь шахтеров в Украине через 30 лет после распада СССР, кто ездит на культовом пикапе-тракторе в Швеции.
Политика
19 декабря 2021 г.
26:17 мин.
external

Почему Швеция стремится в НАТО

Почему Швеция стремится в НАТО

Вступление Швеции в НАТО - шаг, который долгое время считался немыслимым и на который власти в Стокгольме пошли неохотно, несмотря на сильную общественную и парламентскую поддержку.
Политика
18 мая 2022 г.
02:32 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Олаф Шольц в Праге

Шольц призвал принять в ЕС Украину, Молдову и Грузию

Политика
4 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

26.08.2022 премьеры Польши и Словакии Матеуш Моравецкий и Эдуард Хегер дали старт газопроводу-интерконнектору

Как газопровод Польша - Словакия снизит зависимость от РФ

Как газопровод Польша - Словакия снизит зависимость от РФ

Экономика и бизнес
6 ч. назад
Россия

Беларусь

Участники акции солидарности с Украиной в Польше

Белорусы помогают Украине, но сталкиваются с дискриминацией

Белорусы помогают Украине, но сталкиваются с дискриминацией

Политика
26 августа 2022 г.
Беларусь

Украина

Российский солдат на Запорожской АЭС

185-й день войны России против Украины: главные события

185-й день войны России против Украины: главные события

Конфликты
28 августа 2022 г.
Украина

Германия

Тучи над финансовой столицей Германии Франкфуртом-на-Майне

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Экономика и бизнес
26 августа 2022 г.
Германия
На главную страницу