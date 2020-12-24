Поток мигрантов в Германию уменьшился на треть

Число соискателей убежища в Германии и в Евросоюзе в 2020 году уменьшилось почти на одну треть. В период с января и до конца ноября в ФРГ были зарегистрированы 93 710 ходатайств об убежище, сообщают издания медиагруппы Funke в пятницу, 25 декабря, со ссылкой на европейское статистическое ведомство Eurostat в Люксембурге.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается уменьшение потока беженцев на 30 процентов в Германии и 32,6% для всех 27 стран ЕС. В качестве главной причины этому называется коронавирусный кризис - перед первым локдауном в марте еще наблюдался рост числа беженцев, затем произошло его резкое падение.

Германия - основная цель миграции

В то же время Германия по-прежнему остается главной целью прибывающих в Евросоюз мигрантов: в первые девять месяцев уходящего года в стране зарегистрированы 24,3% первичных прошений об убежище. На втором месте Испания - 22,8%, на третьем Франция - 19%.

Таким образом, на эти три страны приходится две трети всех первичных прошений об убежище в ЕС. Наименьшее их количество зарегистрировано в Венгрии - там убежище попросили всего 70 человек.

Мигранты стремятся на Канарские острова

Между тем, в ноябре сообщалось о росте числа прибывающих беженцев на Канарских островах, которые в разгар пандемии превратились в одну из наиболее кризисных зон нелегальной миграции в Европе. Так, в лагере для мигрантов на острове Гран-Канария размещены 2000 человек - в пять раз больше, чем предполагалось.

Мигранты во временном лагере на Канарах

Растущий день ото дня поток мигрантов застал испанские власти врасплох. Общая численность мигрантов, прибывших на Канарский архипелаг начиная с января, достигла уже приблизительно 13 700. Это примерно в шесть раз больше, чем за весь 2019 год.

Поток беженцев хлынул в Европу в начале 2015 года, в первую очередь он был вызван ожесточенной гражданской войной в Сирии. Это привело к масштабному миграционному кризису. В 2015 году в ФРГ было подано около миллиона, а в 2016 году - еще 750 тысяч ходатайств об убежище.

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