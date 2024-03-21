Сказки братьев Гримм проданы за 215 тысяч евро

В Кельне на аукционе Venator & Hanstein были проданы cказки братьев Гримм за рекордно высокую стоимость. Речь идет о редком экземпляре первого издания "Детских и семейных сказок".

В Кельне на аукционе были проданы сказки братьев Гримм. Редкий экземпляр первого издания "Детских и семейных сказок" был продан за рекордно высокую сумму - 215 тысяч евро, сообщил в среду, 20 марта, аукционный дом Venator & Hanstein.

Общий тираж - 700 экземпляров

По информации аукционного дома, это самая высокая цена, которая когда-либо в мире была выручена за один из редчайших экземпляров. Стартовая цена лота под номером "545" указана на сайте - 100 тысяч евро. Оценочная стоимость - 120 тысяч евро. Исходя из описания аукциона, речь идет о двухтомном издании "Детских и семейных сказок" ("Kinder- und Hausmärchen"). Это сборник сказок, собранных в немецких землях и литературно обработанных немецкими сказочниками Якобом и Вильгельмом Гримм. Первые тома были первоначально изданы в 1812-1815 годах. Общий тираж составил 700 экземпляров. Однако, как сообщается в описании лота, многие экземпляры были повреждены. Сохранившийся полностью экземпляр, как тот, который был выставлен на аукционе в Кельне, - большая редкость.

Потертые края и углы - следы времени на редком экземпляре

Правда, и эти книги не без изъяна. Как сообщается в описании лота, края и углы слегка потерты. Имеются легкие потертости и следы изношенности временем местами более заметные. На пяти страницах также небольшие пробелы - отсутствуют детали в нижнем белом поле.

Первый том был издан к Рождеству 1812 года. Сказки впервые вышли отдельной книгой, озаглавленной так: "Детские и семейные сказки, собранные братьями Гримм". Шестнадцать авторских экземпляров этой книги с пометками, комментариями и дополнениями братьев Гримм в 2005 году были объявлены ЮНЕСКО документальным наследием человечества.

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