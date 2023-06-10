Поставщик БПЛА Киеву: После войны сохраним филиал в Украине

Флориан Зайбель (Florian Seibel) говорит с нами на фоне украинского флага, на котором немцу написал слова благодарности экс-президент Украины Петр Порошенко. Компания, основанная Зайбелем несколько лет назад, была одной из первых в Германии, которая в минувшем году начала напрямую помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ), заключив с ними контракт на поставки разведывательных дронов Vector.

Сегодня эти БПЛА - часть пакетов военной помощи правительства ФРГ Киеву, а компания получила уже третий заказ, в этот раз - на 300 разведывательных беспилотников, и открыла центр поддержки Vector на территории Украины. О том, почему он стал помогать Украине и при каких условиях Киев победит, Зайбель рассказал в интервью DW.

DW: Я попросил вас об интервью еще до того, как вы объявили, что подписываете новый контракт на поставку 300 разведывательных дронов украинской армии. Чуть позже появились новости о том, что Quantum Systems открывает представительство в Украине. Много новостей за короткий срок - во-первых, можете ли вы их подтвердить; во-вторых, может, есть что-то еще, о чем есть рассказать?

Флориан Зайбель: Да, что я могу сказать - этот заказ наполняет нас гордостью, потому что он уже третий по счету, который мы получили, и его финансирует федеральное правительство Германии. До этого, в 2022 году, мы поставили 30-35 беспилотников, затем в январе (2023 года. - Ред.) - еще 100. Так что сегодняшний заказ - это свидетельство доверия тому, что техника, которую мы разрабатываем, может помочь украинским вооруженным силам дать отпор российскому агрессору.

И эти усилия мы очень рады поддержать. Конечно, это требует и от нас большого напряжения. Нам приходится отодвигать на второй план других клиентов, которые, впрочем, в большинстве своем (правильно. - Ред.) понимают ситуацию. Мы, я имею в виду компанию Quantum Systems, подписываемся на 100% под девизом "whatever it takes" ("чего бы это ни стоило") в том, что касается поддержки Украины.

- Я вернусь к теме других клиентов, но могли бы вы сначала рассказать больше о ваших дронах. Какие задачи они могут выполнять?

- Quantum - компания, которая производит товары двойного назначения, у нас есть беспилотники для коммерческого применения, в геодезии, в сельском хозяйстве, но и те, которые могут применяться военными - это разведывательные БПЛА. Особенность наших дронов в том, что они могут взлетать вертикально, как вертолеты, а затем переходить в горизонтальный полет, как самолеты.

Флориан Зайбель, основатель и глава немецкой компании Quantum Systems Фото: Quantum-Systems

Это повышает эффективность и продолжительность полета. Последнее поколение дронов Vector способно вести разведку в воздухе до трех часов и используется ВСУ для выявления позиций российской артиллерии, для определения и фиксации передвижений частей армии РФ, чтобы повысить точность наведения на цели для поражения противника.

- О других клиентах. Это верно, что опыт применения ващих дронов в Украине привлек внимание армии США?

- Да, все так. О чем пока не сообщалось, это то, что американцы покупали наши беспилотники еще в прошлом году, но последний заказ из США, конечно, намного больше по объему. И да, это заказ объясняется в том числе и тем, что мы смогли очень быстро применить опыт, полученный в Украине, для того, чтобы улучшить наше программное обеспечение.

Дело в том, что российская армия создала довольно продвинутый комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), целью которых является создание помех для приема сигнала GPS, радиосвязи. Мы тут оказались в такой, так сказать, гонке вооружений. Одна сторона делает первый шаг, другая - следующий, потом первая снова, потом - вторая, и так далее.

В итоге мы смогли довольно хорошо адаптировать программное обеспечение к условиям боевых действий, мы нашли довольно уникальный способ, как обойти российские средства РЭБ и не допустить отказа работы наших систем. Конечно, американцы тоже очень заинтересовались тем, как и что мы делаем. Армия США обратила на нас внимание, и поэтому мы получили дальнейшие заказы.

- Но как-то в прессе вы упомянули и о потерях беспилотников из-за целенаправленных усилий российской стороны. Как часто им удается сбить ваши беспилотники?

- Я не хотел бы об этом особенно распространяться. В целом их очень трудно обнаружить, они летают относительно высоко, и общее количество потерь в результате прицельных попаданий колеблется от нулевого уровня до очень небольшого. Вначале, скорее, потери были из-за огня по своим, когда по ошибке ВСУ их сами сбивали, когда еще было много несогласованности в действиях. Но украинская армия давно провела работу над ошибками, и сегодня таки операции гораздо более скоординированные, и количество самих дронов постоянно растет.

Теперь нам помогает и то - вы это упомянули, - что мы открыли центр обслуживания и технической поддержки в самой Украине, где работают украинцы, которых мы до этого обучили. Эта поддержка на месте, возможность быстро делать обновление софта резко увеличивает доступность аппаратов. Но большим плюсом для нас еще является то, что мы смогли таким образом дать понять, что нам важно не только поставлять сами летательные аппараты, но и дать возможность создавать добавленную стоимость внутри Украины.

Мы исходим из того, что когда Украина выиграет войну, мы хотим и обязательно сохраним филиал в этой стране. Мы считаем, что там есть прекрасные инженеры и айтишники, и мы хотим и будем наращивать наше присутствие в Украине и после войны, потому что для нас не вызывает сомнений, что сотрудничество не закончится вместе с войной. Мы предполагаем, что произойдет все - и интеграция (Украины. - Ред.) в НАТО и все остальное, и нам необходимо сильное присутствие там. Мы чувствуем ответственность за создание рабочих мест в Украине и использование местных человеческих ресурсов.

- Какие еще выводы вы сделали из практического применения ваших дронов на поле боя?

- Было приятно видеть, как быстро Украина продвинулась и продолжает продвигаться в цифровизации своих вооруженных сил. Наши разведданные были сразу интегрированы в системы командования и управления, которые Украина начала разрабатывать с 2014 года. Так что исходная информация поступают в режиме реального времени к командованию более высокого уровня по разным каналам - через месседжер Signal, через Starlink.

Это опыт, который стоит внимательнее рассмотреть армиям стран НАТО, американцам - как Украина действовала в условиях, когда противник превосходил ее подчас в соотношении "десять к одному" по технике и количеству солдат. Как противостоять такой подавляющей силе и, возможно, даже отбить нападение благодаря умелому объединению имеющихся средств?

Как Украина смогла сделать свою артиллерию эффективнее за счет точных данных о том, где находится противник и как его следует атаковать? У россиян другая тактика, они обычно обстреливают территорию по квадратам - начинают слева вверху, и поехали. Конечно, я могу добиться своего с помощью количества, но если у меня нет столько боеприпасов, тогда я должен стрелять прицельно, и я думаю, что Украина усовершенствовала этот принцип.

- Достаточно ли поставок разведывательных дронов Vector для покрытия всей линии фронта?

- Так в деталях мы, разумеется, не в курсе, в какой именно точке применяются наши дроны и какие части ВСУ их используют. Да это и не наше дело. Но что касается вашего вопроса, то я бы предположил, что с этой третьей поставкой можно покрыть большую часть фронта. Это, если грубо, около 2000 км (считается, что линия боестолкновений составляет около 1500 км. - Ред.). У Vector ширина обзора около 30 км. Если мы учтем, что Украина располагает не только беспилотниками Quantum, но и получила еще несколько сот дронов других типов, в принципе мониторить можно всю линию фронта.

- А у России есть сопоставимые c Vector разведывательные беспилотники?

- Есть, но более старшего поколения и, насколько я знаю, у них нет возможности вертикального взлета. Они запускают дроны вручную или с помощью катапульты. Потом, насколько мне известно, в российских вооруженных силах используются бензиновые двигатели. Наши беспилотники бесшумны, потому что в них используются электродвигатели. Думаю, что превосходство над российскими есть и в плане датчиков и камер, которые мы используем.

- Вы начали активно помогать Украине напрямую, сначала даже без посредничества властей ФРГ. Это было сложно? Ваш пример оказался заразительным?

- Знаете, вообще это непросто. Есть, разумеется, много тех, кто хочет воспользоваться тем, что мы уже наладили сотрудничество. Я ежедневно получаю сообщения в LinkedIn примерно с таким содержанием, вот, мол, у меня есть интересный беспилотник, я могу произвести три таких аппарата, не могли бы вы дать мне контакты в украинской армии.

Это, конечно же, все благие намерения, но так работать сложно, потому что надо же сначала убедиться, что украинцы действительно смогут использовать эти новые системы. Если мы будем предоставлять ВСУ 1000 различных типов дронов, то перегрузим все системы, не говоря о вопросах логистики и техподдержки.

Я считаю, что эффективнее ограничиться тремя-четырьмя типами беспилотников. И, по нашим наблюдениям, Украина сейчас избирательно принимает только ту поддержку, которая имеет смысл - нет причин эксплуатировать слишком широкий арсенал средств. Ну и понятный вопрос, кто сможет все финансировать?

В нашем случае это федеральное правительство, но и властям потребовалось время, чтобы понять, кто может, во-первых, поставлять необходимую продукцию, и, во-вторых, в необходимых количествах. Плюс пересечение границы всегда занимает довольно много времени, несмотря на все необходимые документы и просьбы посольства ФРГ о том, что нас следует пропускать в приоритетном порядке. Отсюда и наше непростое решение открыть центр техподдержки в самой Украине.

Не забудем и языковой барьер. Есть много украинцев, которые прекрасно говорят по-английски, но к ним относятся не все конкретные пользователи наших систем. Поэтому мы, например, перевели все наше программное обеспечение и учебные материалы на украинский язык. Конечно, такой шаг навстречу ценится. Мы провели много предварительной работы из убеждения, что поступаем правильно. Для нас усилия окупились, но это не было так ясно с самого начала.

- Что побудило вас начать помогать Украине?

- Ах, забыл надеть значок - я ношу его каждый день (показывает значок с флагами Украины и ФРГ. - Ред.). Точно не могу сказать, но это было сильное ощущение несправедливости (происходящего. - Ред.). Я вырос и воспитан на западных ценностях и многое повидал в мире благодаря путешествиям, учебе, службе в бундесвере.

Но я видел и то, как за последние 20 лет бундесвер оказался с экономической точки зрения в упадке. Мы, Германия, упустили из виду необходимость поддерживать нашу обороноспособность. Мы получали дивиденды от мирной жизни и использовали их полностью. Германия, я считаю, не смогла бы, случись нападение России на нас, отразить его.

Причина в том, что нет убежденности среди населения в необходимости уметь себя защищать, как сейчас в Украине. В общем, это сочетание ощущения несправедливости (происходящего. - Ред.), потому что это агрессивная война против международного права. И потому что Украина защищает наши западные ценности здесь, в Европе.

Владимир Путин не остановится на польской границе, если ему удастся до нее дойти. Я поэтому считаю своим долгом сделать все, что в наших силах, и я уверен, что мы должны сделать гораздо, гораздо больше. Если бы мы сразу сделали все то, что в общей сумме сделали за последние полтора года, то война давно бы закончилась, или ее вообще бы не было.

Мы, я имею в виду Запад, упустили возможность показать Путину достаточно угрожающий сценарий будущего, который его ждал бы в случае нападения на Украину. И именно поэтому он напал на нее. Так что сейчас мы должны все делать еще быстрее и еще больше - и тем скорее закончится эта война. Она не будет выиграна, если мы будем ее затягивать.

- Другие типы БПЛА, например ударные беспилотники, вы разрабатываете?

- Нет, Quantum - это компания, производящая только товары двойного назначения, и это не те аппараты, которые можно быстро разработать за три-шесть месяцев. Потом, мы связаны законами Германии и ЕС. Да мы и не могли экспериментировать, прикрепляя на наши беспилотники какое-то взрывное устройство, как это делают сейчас сами украинцы.

Представьте себе ситуацию, если что-то случилось бы с одним из моих сотрудников во время таких экспериментов? И где нам вообще взять все эти взрывные устройства? У нас элементарно нет доступа к таким вещам. Это должно происходить в самой Украине, ну и, конечно, есть другие производители, которые специализируются на таких разработках - в США, в Израиле, которые тоже поддерживают Украину. Но для нас это не тема.

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