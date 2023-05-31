Германия поставит Украине еще 300 дронов-разведчиков Vector

Минобороны Украины ранее уже заказывало у немецкой компании Quantum Systems в общей сложности 138 дронов-разведчиков Vector. Новая поставка, финансируемая Берлином, составит 300 беспилотников.

Мюнхенский производитель разведывательных беспилотников двойного назначения Quantum Systems получила заказ на 300 дополнительных дронов-разведчиков средней дальности Vector для Вооруженных сил Украины. Как говорится в пресс-релизе компании , обнародованном в среду, 31 мая, поставка финансируется правительством Германии в рамках пакета военной помощи Киеву.

Это уже третий заказ на новейшие беспилотники, который получила Quantum Systems от украинского министерства обороны: в августе 2022 года у немецкой компании были заказаны 33 системы Vector, а в январе 2023 года - еще 105.

Длина электрического дрона с вертикальным взлетом Vector составляет 1,63 метра, размах крыльев - 2,80 метра. Он может находиться в воздухе до 120-180 минут, развивать скорость до 72 км/ч и вести видеонаблюдение и съемку на расстоянии до 30 километров, что примерно соответствует дальности стрельбы многих артиллерийских орудий.

Благодаря защищенным каналам передачи данных Vector способен во время боевых миссий транслировать видео на наземные станции в режиме реального времени.

Беспилотник оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и сразу передавать критически важную разведывательную информацию на землю, указывает разработчик.

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