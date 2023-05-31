  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Экономика и бизнесГермания

Германия поставит Украине еще 300 дронов-разведчиков Vector

Евгений Жуков
1 ч. назад

Минобороны Украины ранее уже заказывало у немецкой компании Quantum Systems в общей сложности 138 дронов-разведчиков Vector. Новая поставка, финансируемая Берлином, составит 300 беспилотников.

https://p.dw.com/p/4S2GS
Бойцы ВСУ на фронте с немецким дроном-разведчиком Vector и оборудованием для его управления
Бойцы ВСУ на фронте с немецким дроном-разведчиком Vector и оборудованием для его управленияФото: Quantum-Systems

Мюнхенский производитель разведывательных беспилотников двойного назначения Quantum Systems получила заказ на 300 дополнительных дронов-разведчиков средней дальности Vector для Вооруженных сил Украины. Как говорится в пресс-релизе компании, обнародованном в среду, 31 мая, поставка финансируется правительством Германии в рамках пакета военной помощи Киеву.

Это уже третий заказ на новейшие беспилотники, который получила Quantum Systems от украинского министерства обороны: в августе 2022 года у немецкой компании были заказаны 33 системы Vector, а в январе 2023 года - еще 105.

Длина электрического дрона с вертикальным взлетом Vector составляет 1,63 метра, размах крыльев - 2,80 метра. Он может находиться в воздухе до 120-180 минут, развивать скорость до 72 км/ч и вести видеонаблюдение и съемку на расстоянии до 30 километров, что примерно соответствует дальности стрельбы многих артиллерийских орудий.

Благодаря защищенным каналам передачи данных Vector способен во время боевых миссий транслировать видео на наземные станции в режиме реального времени.

Беспилотник оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и сразу передавать критически важную разведывательную информацию на землю, указывает разработчик.

Смотрите также:

Война дронов, удар по Макеевке, беспорядки в Берлине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Дроны бьют по России

Дроны бьют по России

Также в выпуске: обострение ситуации в Косово и ультра-правая риторика на выборах в Турции (27.05.2023)
Политика28 мая 2023 г.33:14 мин.
external

Дроны для Путина: что планировали украинцы устроить в Кремле? DW Новости (03.05.2023)

Дроны для Путина: что планировали украинцы устроить в Кремле? DW Новости (03.05.2023)

Согласно утверждению пресс-службы президента России, Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью БПЛА. Подробностей у Путина не приводят. Однако отмечают, что российская сторона расценивает инцидент как "спланированную террористическую акцию и покушение" на главу государства. Киев свою причастность к "атаке" категорически отрицает и считает предлогом для масштабного теракта.
3 мая 2023 г.37:59 мин.

Ministry of Defense (MoD) of Ukraine orders additional 300 Vector ™ drones from Quantum Systems

Quantum Systems
quantum-systems.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Спасатель на тросах у разбитого окна в многоэтажном доме в Москве

США: У нас нет данных о том, кто атаковал дронами Москву

Конфликты2 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурные канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин вытряхивают через забор на участки друг друга урны с надписью "консульства"

Закрытие консульств России и Германии: кто больше?

Закрытие консульств России и Германии: кто больше?

Политика8 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Война срикошетила на Москву. DW Шоу

Война срикошетила на Москву. DW Шоу

Политика9 ч. назад62:37 мин.
22 мая 2023 в португальском Трамагале немецкий концерн Daimler Truck официально начал выпускать второе поколение электрического грузовика Fuso eCanter

Toyota вместо КАМАЗа: у Daimler Truck теперь новый партнер

Toyota вместо КАМАЗа: у Daimler Truck теперь новый партнер

Экономика и бизнес8 ч. назад
Человеческие останки времен палеолита

В Германии нашли челюсть ребенка, жившего 12 тысяч лет назад

В Германии нашли челюсть ребенка, жившего 12 тысяч лет назад

История12 ч. назад
Паспорт гражданина Беларуси

Новые правила для белорусов: получил ВНЖ - сообщи в милицию

Новые правила для белорусов: получил ВНЖ - сообщи в милицию

Конфликты12 ч. назад
В ФРГ почти 11 миллионов детей в возрасте до 13 лет

В Германии улучшилась демографическая ситуация

В Германии улучшилась демографическая ситуация

Культура13 ч. назад
На главную страницу