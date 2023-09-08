Посольство США в РФ призвало освободить Владимира Кара-Мурзу

Владимир Кара-Мурза осужден в России на 25 лет тюрьмы по обвинениям в "фейках" о ВС РФ, госизмене и деятельности "нежелательной" организации. Вашингтон назвал его дело политически мотивированным.

Посольство США в РФ призвало освободить российского оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзу, осужденного на 25 лет лишения свободы, а также более 600 политических заключенных в России. Кара-Мурза "встречает свой второй день рождения, находясь под стражей и в процессе опасного этапирования в исправительную колонию после того, как была отклонена апелляция на вынесенный ему неправомерный приговор", заявило дипломатическое ведомство в четверг, 7 сентября.

Россиянин "не должен находиться в тюрьме", указало посольство США в Москве. Оппозиционер "просто не был согласен с политикой своего правительства и публично выражал свое мнение", пользуясь правами человека, закрепленных в Конституции РФ и в международных договорах, участником которых является Россия, подчеркнули в диппредставительстве.

Вашингтон выступил с осуждением дела в отношении Кара-Мурзы, расценивая его как политически мотивированное. Кроме того, США осуждают "усиливающуюся кампанию репрессий российского правительства против тех, кто хочет, чтобы их голос учитывался при выборе направления развития страны", отметило посольство.

Приговор обжалован, но оставлен в силе

Владимир Кара-Мурза был взят под стражу весной 2022 года, а в апреле 2023-го был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Московский городской суд признал политика виновным в государственной измене, распространении клеветы на российскую армию и сотрудничестве с "нежелательной" организацией. Защита оппозиционера обжаловала приговор, но первый апелляционный суд 31 июля оставил решение Мосгорсуда в силе. В начале сентября стало известно, что Кара-Мурза этапирован из следственного изолятора.

Владимир Кара-Мурза - сын известного российского журналиста Владимира Кара-Мурзы, активно способствовавший продвижению так называемого "Списка Магнитского" в США в 2012 году. В мае 2015 года политик едва не погиб в результате отравления. В 2017 году он вновь был временно помещен в больницу с аналогичными симптомами. В 2022 году Кара-Мурзе были присуждены премия имени Вацлава Гавела в области прав человека и премия за мужество немецкого фонда Axel Springer Stiftung.

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