Посол Украины похвалил "дипломатическое мастерство" Шольца

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев высоко оценил роль федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) на последнем саммите Европейского Союза в Брюсселе. "Дипломатическое мастерство" позволило Шольцу предотвратить вето Венгрии, в итоге Евросоюз проголосовал за начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, заявил Макеев в интервью радиостанции rbb24 Inforadio, обнародованном в субботу, 23 декабря.

На декабрьском саммите ЕС Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану временно покинуть зал заседаний, чтобы остальные главы государств и правительств могли согласовать свою позицию по переговорам с Украиной без участия Орбана. Когда тот воспользовался предложением Шольца, руководители 26 других стран ЕС в отсутствие венгерского премьера проголосовали за начало переговоров с Украиной.

Макеев: Германия должна взять на себя роль лидера

Кроме того, Алексей Макеев поблагодарил правительство ФРГ за помощь Украине. "У этого правительства все в порядке с головой", - образно сказал украинский дипломат, выразив при этом пожелание, чтобы Германия взяла на себя роль одного из лидеров в оказании помощи его стране.

"Немцы должны осознавать, что помогать Украине во время войны - и в их интересах, поскольку Россия является угрозой для мира во всей Европе. Помощь Украине важна и для защиты от российской агрессивной войны, и для восстановления послевоенной разрухи", - подчеркнул украинский посол.

По словам Макеева, Украине для перелома в войне с Россией прежде всего требуется больше оружия. Кроме того, важно уже сейчас задуматься о восстановлении Украины, добавил посол в связи с запланированной на июнь в Германии конференцией стран-доноров. "Мы не можем ждать до конца войны. Нам нужно все восстанавливать уже сегодня, и здесь лидерская роль Германии очень важна", - подчеркнул Алексей Макеев.

Смотрите также: