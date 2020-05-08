 Посол Украины обвинил немецких левых в фальсификации истории | Новости из Германии об Украине | DW | 20.05.2021

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Украина

Посол Украины обвинил немецких левых в фальсификации истории

В призыве Левой партии заключить новый договор о дружбе с Россией не упомянуты другие экс-республики СССР, потерявшие миллионы жителей на Второй мировой, заявил Андрей Мельник.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Берлине

Украина возмущена призывом фракции Левой партии в бундестаге Германии заключить новый договор о дружбе с Россией, прозвучавшим в преддверии 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР. Немецкие левые в своей инициативе не упомянули другие советские республики, в том числе Украину и Беларусь, которые потеряли на Второй мировой войне миллионы жителей, указал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в среду, 19 мая. Дипломат назвал это "унизительным превращением истории в инструмент" и "ударом в лица миллионов украинских жертв" войны.

Недопустимо терпеть подобную "фальсификацию истории", подчеркнул Мельник. Украинцы призывают правящую в ФРГ коалицию и оппозицию "не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма", добавил посол. В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, отметил дипломат.

Несколькими часами ранее в бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) призвала заключить новый договор о дружбе с РФ. Кроме того, Левая партия выступила за снятие экономических санкций в отношении России. Резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.

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    Коленопреклоненный солдат около гранитного красного знамени.

    Автор: Максим Нелюбин


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