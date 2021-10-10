Посол ЕС в Беларуси призвал Минск отменить смертную казнь

Глава представительства Европейского Союза в Беларуси Дирк Шубель (Dirk Schuebel) в воскресенье, 10 октября, заявил, что ЕС решительно и однозначно выступает против смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах. "Мы призываем Беларусь двигаться в сторону отмены смертной казни. Создание в стране все большего вакуума в системе правосудия является достаточным основанием для введения моратория", - с таким обращением выступил дипломат в видео, размещенном на аккаунте представительства ЕС в Беларуси в Facebook по случаю Всемирного дня против смертной казни.

Беларусь остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь, напомнил Шубель. Как он отметил, белорусские власти "всегда скупо сообщали о казнях, но в последнее время эта процедура стала еще более секретной - настолько, что зачастую даже семьям заключенных не разрешается знать, были ли казнены их родственники, приговоренные к смертной казни, и если да, то кто жив, а кто нет".

Мир сформулировал десяток веских аргументов против смертной казни, "поэтому, наряду с пытками и рабством, ее необходимо безвозвратно удалить из системы правосудия всех обществ, включая, конечно, Беларусь", подчеркнул глава представительства Евросоюза в Беларуси.

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