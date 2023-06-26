Последствия мятежа Пригожина и другие итоги 488-го дня войны

На 488-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 26 июня, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Пригожин впервые комментирует попытку мятежа

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые после попытки мятежа прокомментировал его. По его словам, марш на Москву был сделан "для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране", а решение о развороте техники было принято после того, как первая колонна подошла к Москве на расстояние 200 км, развернула свою артиллерию, сделала разведку местности, и "стало очевидно, что в этот момент прольется много крови".

Правитель Беларуси Александр Лукашенко, по словам Пригожина, "протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в законной юрисдикции". Других подробностей сделки Пригожин не сообщил.

Путин подтвердил гибель летчиков во время мятежа Пригожина

Президент России Владимир Путин вечером выступил с телеобращением, посвященным мятежу Пригожина. В нем он предложил боевикам ЧВК "Вагнер", которых, по его словам, "использовали в темную", подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться в Беларусь. Кроме того, президент подтвердил, что в ходе мятежа погибли военные летчики. "Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию", - сказал он. При этом Путин не сделал никаких заявлений о санкциях по отношению к виновникам их гибели. Ранее OSINT-проект Oryx и пророссийские Telegram-каналы писали, что наемники ЧВК сбили самолет Ил-22М и шесть боевых вертолетов.

В видео, которое длилось около пяти минут, президент РФ заявил, что пригожинский мятеж был на руку "врагам России" и ни разу не назвал по имени самого главу ЧВК "Вагнер", упомянув лишь "организаторов" во множественном числе.

Отдельно Путин поблагодарил Александра Лукашенко "за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации".

Мировая реакция на мятеж Пригожина

Главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге обсудили возможные последствия прошедшего в выходные мятежа ЧВК в России. "Тревожно наблюдать, что такая ядерная держава, как Россия, может войти в фазу политической нестабильности. Самый главный вывод такой: войну против Украины развязал Путин, и монстр, сотворенный Путиным в лице "Вагнера", кусает его самого. Монстр восстал против своего создателя", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти не имеют отношения к мятежу Пригожина. "Мы ясно дали понять, что мы не причастны, мы не имеем к этому никакого отношения. Это часть борьбы внутри российской системы", - сказал он. "События минувших выходных - это внутреннее дело России и еще одна демонстрация большой стратегической ошибки, которую совершил президент Путин, незаконно аннексировав Крым и начав войну против Украины", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, подчеркнув, что мятеж показал хрупкость российского режима.

ВСУ освободили девятый населенный пункт с начала контрнаступления

ВСУ освободили село Ровнополь Донецкой области, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, украинские силы на неделе продвинулись от 1 до 2 км в различных районах на восточном направлении. Обстановка на юге за прошлую неделю существенно не изменилась, добавила она. Ровнополь находится около линии фронта на Времьевском выступе, за который с начала июня идут масштабные бои, отмечают украинские СМИ. Село стало девятым населенным пунктом, освобожденным ВСУ с начала контрнаступления, подсчитало издание "Агентство".

Минобороны России в утренней сводке сообщило, что группировка войск "Восток" отразила четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Ровнополь.

ВСУ отвоевали западный берег канала Северский Донец - Донбасс

Украинские подразделения восстановили контроль над западным берегом канала Северский Донец-Донбасс, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. "Нашим воинам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс", - заявил он в Telegram. Он опубликовал видео с солдатами 1-й роты 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, которая, по его словам, разгромила третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ. "Отличная работа, а также успешная эвакуация раненого", - указал Сырский.

NYT: Вашингтон считает первые результаты контрнаступления ВСУ "отрезвляющими"

Некоторые члены администрации президента США Джо Байдена в частном порядке выражают беспокойство из-за медленного прогресса на начальном этапе украинского наступления, пишет The New York Times со ссылкой на источники. "Они отстают от графика", - сказал изданию высокопоставленный представитель администрации президента США, назвав результаты первых двух недель контрнаступления "отрезвляющими".

Высокопоставленный источник в Пентагоне признал, что темпы наступления ВСУ более медленные, чем хотелось бы. Собеседник NYT добавил, что это не стало неожиданностью, учитывая укрепленную линию российской обороны, и призвал не делать какие-то общие выводы на первом этапе.

Дания начала учить украинских пилотов летать на F-16

Дания уже приступила к обучению украинских работе с американскими истребителями F-16, сообщает агентство AP со ссылкой на и.о. министра обороны Дании Троэльса Лунда Поулсена. По его словам, обучение украинских летчиков займет шесть-восемь месяцев, после чего Дания сможет передать Украине свои F-16. Для этого Дания ускорит переход собственных ВВС на самые современные F-35 с 2027 года на конец 2025 года.

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Зеленский вновь приехал на передовую в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз приехал на передовую на востоке Украины. "Сегодня имею честь быть рядом с нашими героями - подразделениями Вооруженных сил Украины оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", - написал он в Telegram. Он подчеркнул, что Украина гордится каждым из бойцов и поблагодарил за оборону страны. Служащие "Хортицы" участвуют в боевых действиях в районе Бахмута.

Вечером Зеленский опубликовал видео поездки на передовую уже на южном фронте. "Передовые позиции украинских войск на Бердянском направлении. Очень важно сегодня быть тут", - говорится в подписи к видео, на котором президент награждает военнослужащих.

Германия разместит в Литве постоянную бригаду бундесвера

Германия готова на постоянной основе разместить в Литве бригаду бундесвера численностью около 4000 человек, заявил в ходе визита в Вильнюс министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius), подчеркнув, что для этого необходимо обсудить создание "соответствующей инфраструктуры" на месте и "совместимость с планами НАТО". "Мы договорились, что бригада будет расти шаг за шагом по мере создания инфраструктуры", - сообщил Писториус, отметив, что развертывание подобной бригады не может быть осуществлено за несколько месяцев.

Германия и Литва проводят учения в 20 км от Беларуси To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

В Литве будет необходимо создать нужное количество казарм, жилья для семей, складов и тренировочных площадок. Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что военная база может появиться уже в 2025 году.

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн долларов

США выделяют Украине очередной пакет военной помощи объемом в 500 миллионов долларов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух представителей американской администрации. Украина получит бронемашины - 30 Bradley и 25 Stryker. Кроме того, ВСУ будут предоставлены боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, противотанковое оружие, в том числе комплексы Javelin, и ракеты для систем ПВО Stinger и Patriot. Это будет уже 41-й пакет военной помощи с конца февраля 2022 года.

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