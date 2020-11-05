 После терактов во Франции и Австрии Макрон и Курц обсудят вопросы безопасности | Новости из Германии о Европе | DW | 09.11.2020

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Европа

После терактов во Франции и Австрии Макрон и Курц обсудят вопросы безопасности

Лидеры Франции и Австрии встретятся в Париже, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Европе после террористических актов, совершенных в обеих странах.

Полиция в Вене после теракта, 3 ноября 2020 г.

Полиция в Вене после теракта, 3 ноября 2020 г.

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в Париже переговоры с австрийским канцлером Себастьяном Курцем, в ходе которых планируется обсудить вопросы европейской безопасности. Встреча состоится во вторник, 10 ноября, сообщил 9 ноября Елисейский дворец.

После переговоров Макрон и Курц присоединятся к телефонной конференции с участием, в частности, лидеров Германии и Европейской комиссии.

В течение последних недель в обеих странах были совершены исламистские теракты. Так, 16 октября родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А. с криками "Аллаху акбар!" напал с ножом в пригороде Парижа на учителя истории и географии Самюэля Пати, убил и обезглавил его. На уроке, посвященном свободе слова, Пати показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo.

В католическую базилику Нотр-Дам в Ницце 29 октября ворвался мужчина с ножом и напал на посетителей. Три человека погибли, еще шесть были ранены. Злоумышленник, выкрикивавший "Аллаху акбар!", при задержании получил огнестрельное ранение.

2 ноября 20-летний выходец из Северной Македонии, имеющий также австрийский паспорт, Куйтим Ф. устроил стрельбу в центре Вены. В результате погибли двое мужчин и две женщины, в том числе одна гражданка Германии. 22 человека получили ранения. Полиция застрелила преступника на месте. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная во многих странах террористическая группировка "Исламское государство".

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    Автор: Александра Елкина


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