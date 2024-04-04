Против напавшего на губернатора Чибиса завели уголовное дело

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доставлен в больницу и прооперирован после того, как на него напал мужчина с ножом. В отношении напавшего возбудили уголовное дело о покушении.

В Апатитах Мурманской области мужчина с ножом напал на губернатора региона Андрея Чибиса. Преступник подошел к чиновнику, когда тот выходил из ДК после встречи с местными жителями, и пырнул его ножом в живот, сообщило в четверг, 4 апреля, издание "Мурманский вестник".

Чибиса доставили в больницу. По данным СМИ, до этого он смог сам дойти до автомобиля. Губернатора прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, заявил агентству ТАСС руководитель регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

Нападавший был задержан. Как пишут местные Telegram-каналы и СМИ, им оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. При задержании он был ранен в ногу.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

На допросе задержанный объяснил нападение личной неприязнью к губернатору, сообщил в пятницу, 5 апреля, Следственный комитет РФ, отметив, что Чибис и нападавший не были знакомы. Следователи установили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений.

После нападения на Чибиса возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, говорится в сообщении прокуратуры Мурманской области. Самое строгое наказание за это преступление - лишение свободы на срок до 20 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования.

Чибиса критиковали за "реновацию" в регионе

Андрей Чибис - член партии "Единая Россия", он занимает пост губернатора Мурманской области с сентября 2019 года. До соответствующих выборов президент РФ Владимир Путин назначил Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора региона.

Предшественницей Чибиса на посту была Марина Ковтун, но в марте 2019 года она попросила Путина об отставке, что произошло наряду с другими подобными просьбами от ряда глав регионов РФ - российские СМИ называют подобные тенденции жаргонным словом "губернаторопад".

Во время правления Чибиса в Мурманской области началась так называемая "реновация", которая в том числе затронула порты и закрытые военные городки в регионе. В 2023 году в правительстве РФ отмечали недостаточную скорость проведения этих мероприятий в Мурманской области, писал ранее РБК. При этом Чибис на соответствующем заседании заявил, что на эти меры потребуется как минимум 283,5 млрд рублей.

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