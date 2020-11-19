Реновация жилья в российских регионах. Что снесут, а что оставят?

В Госдуме 17 ноября прошло первое чтение законопроекта о комплексном развитии территорий, более известное его название - законопроект о всероссийской реновации. Авторы документа, члены Совета Федерации Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Москвичев, считают, что после вступления его в силу расселение граждан из ветхого и аварийного жилья в регионах пойдет быстрее.

Критики же уверены, что закон принимают в интересах лоббистов-застройщиков, которые получат возможность захватывать любые приглянувшиеся площадки вместе с неаварийными домами. Корреспондент DW изучил законопроект и выслушал аргументы сторон.

Старую квартиру обменяют на новую - побольше

Согласно документу, решение комплексно развивать ту или иную территорию - сносить одни дома и строить на их месте другие - будет принимать федеральное правительство, орган госвласти субъекта РФ или даже муниципалитет. Чтобы территория попала в соответствующий план, не менее половины находящего на ней жилья должны составлять аварийные и подлежащие сносу дома.

Закнопроект о КТР в первом чтении поддержали более 300 депутатов Госдумы

Для участия в программе нужна поддержка жильцов двух третей от общего числа жилых помещений. Выйти из программы можно на любом этапе - для этого понадобится больше одной трети голосов.

Взамен освобождаемых помещений государство обещает выплатить собственникам денежную компенсацию или предоставить равноценное жилье в том же населенном пункте, городском округе и внутригородском районе. В новой квартире ее жилая площадь и количество комнат не могут быть меньше, чем в старой, а общая площадь должна быть больше.

Законопороект защищал куратор реновации в Москве

Любопытно, что в тексте законопроекта само слово "реновация" не встречается ни разу. При этом, говоря о комплексном развитии территорий (КРТ), авторы документа не сформулировали, что означает данный термин. На это обратил внимание депутат от "Единой России" Сергей Боженов.

Власти Москвы говорят, что в столице уже переселили жителей из 183 старых домов в 58 новостроек

Как пояснил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, который приехал в Госдуму и отвечал на критические выпады некоторых депутатов, задача нового закона не только в том, чтобы построить новое жилье взамен ветхого, но и в том, чтобы "создать комфортную городскую среду".

Хуснуллин курировал реновацию в Москве, занимая пост вице-мэра столицы. В ней в программу расселения и сноса "хрущевок" попали более 5 тысяч домов. 16 ноября московские власти осообщили, что "в настоящее время идет или уже закончено переселение жителей из 183 старых домов в 58 новостроек".

Всего через несколько дней после назначения на должность зампреда правительства Марат Хуснуллин заговорил о необходимости вывести реновацию на всероссийский уровень. Правда, он тогда же уточнил, что для начала нужно привести в порядок все уже имеющиеся программы работы с аварийным жилым фондом. А на прошлой неделе должность главы Минстроя получил Ирек Файзуллин - давний соратник Хуснуллина еще со времен Минстроя Татарстана, где оба занимали руководящие посты.

Под снос могут попасть новые и исторические дома

Одно из главных отличий федерального законопроекта о реновации от московского закона - возможность не ограничиваться при сносе только "хрущевками". В столичную программу реновации могут попасть только дома не выше 9 этажей, которые строились по типовым проектам в 1957-1968 годах. В регионах же, предполагается, сносить будет можно относительно новые здания, и, как выясняется, даже исторические.

В законопроекте о КТР речь идет о сносе не только "хрущевок"

Больше всего пострадать может Санкт-Петербург, рассказала DW экс-депутат Госдумы, ныне депутат Законодательного собрания Петербурга от "Партии роста" Оксана Дмитриева. "Поскольку в законопроекте нет исключений для исторических домов, то для Петербурга он губителен", - предупреждает политик.

По ее словам, на федеральном уровне запрещено сносить только объекты культурного наследия, но в центре Петербурга таких зданий - четверть. Остальным присвоен статус исторических зданий, которые от сноса защищает городское законодательство. Но сейчас Госдума принимает федеральный закон, который имеет преимущество над городским. "Поэтому все наши исторические здания - под угрозой", - подчеркивает Дмитриева.

Идет борьба за компенсацию девелоперам из госбюджета?

Против представленного в Думе законопроекта высказались и представители ряда депутатских фракций. "Нам здесь показали, какие 15-этажки будут строить вместо снесенных домов, но сто граждан из ста скажут, что не хотят их видеть в центре своих городов, - отметил Олег Шеин из "Справедливой России" (СР). - Речь идет о перекройке законодательства от интересов собственников к интересам застройщиков".

Критики считают, что документ принимают в угоду девелоперов, которые получат большую компенсацию

Не менее критичен был и Сергей Калашников из ЛДПР: "Это, на мой взгляд, коррупционный закон, связанный с поддержкой строительной отрасли, - выразил свое мнение политик. - Идет борьба за те 25% из федерального бюджета (размер компенсация затрат девелоперам, участвующим в программах реновации. - Ред.), которые сейчас выделяются на расселение аварийного жилья, а теперь достанутся и ветхому жилью".

В свою очередь, соавтор законопроекта Олег Мельниченко возразил, что в ближайшее время в разряд ветхой и аварийной застройки попадет около 1 млрд квадратных метров жилья. По его словам, если сейчас ничего не предпринимать, то к 2030 году аварийными будут признаны более 30 млн квадратных метров жилья.

Альтернативные законопроекты не прошли

Оксана Дмитриева является соавтором альтернативного законопроекта "О реновации в РФ", который охватывает только дома массовых серий и аварийное жилье. Однако документ, который она разрабатывала в соавторстве с другими депутатами петербургского парламента, до Госдумы не дошел - его концепцию не поддержал комитет Госдумы по федеративному устройству.

Кроме того, в качестве альтернативы принятому в первом чтении законопроекту думцы рассматривали проект депутата Галины Хованской (СР). Она предложила, чтобы в программу реновации попадали только те дома, который не подлежат капитальному ремонту. Однако, как указал единоросс Павел Качкаев, проект Хованской предполагает финансирование реновации в основном за счет региональных бюджетов - что делает его почти неисполнимым в силу недостатка средств у субъектов РФ.

В итоге большинство получил законопроект Москвичева, Мельниченко и Шевченко - его поддержали 303 депутата, против высказались 16. За проект Хованской проголосовали 89 парламентариев, остальные голосование проигнорировали.

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