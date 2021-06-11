Португалия сожалеет о передаче МИД РФ данных российских активистов

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза назвал "прискорбной ошибкой" передачу властям России личных данных организаторов акции в поддержку Алексея Навального,которая прошла у посольства РФ в Лиссабоне 23 января. Об этом сообщила португальская телерадиокомпания RTP в четверг, 10 июня. Президент указал, что такие действия "не соответствуют основополагающему принципу уважения людей и их прав, будь то португальцы или иностранцы, которые находятся в Португалии или живут в ней".

Наблюдатели называют примечательным, что ди Соуза выступил с заявлением в выходной день (10 июня в стране отмечают День Португалии). Ранее стало известно, что городской совет Лиссабона передал российскому МИДу личные данные организаторов акции в поддержку Навального. Организаторы - три человека с двойным гражданством, российским и португальским, - передали мэрии Лиссабона их персональные данные для согласования акции, поясняет португальское издание Publico.

Один из организаторов, Павел Елизаров, рассказал в соцсети Facebook, что эти данные (номера документов, адреса и номера телефонов) были отправлены на электронный адрес мэрии Лиссабона. В ответе из Минздрава страны с рекомендациями в связи с пандемией COVID-19 был приложен "специально сделанный PDF с теми личными данными, что мы отправляли", подчеркнул Елизаров. При этом "из переписки, которую видно в теле письма, ясно, что самое первое письмо с этим PDF было отправлено на адреса посольства России в Португалии и в МИД России".

Мэрия Лиссабона извинилась перед российскими активистами

Мэрия Лиссабона "официально извинилась, указав, что это было обычной практикой для акций, которые проходят около посольств", рассказал далее активист. Позднее, по его словам, мэрия "ответила публично: мол, не связаны с Путиным и отправляли данные во все посольства, но с 18 апреля перестали".

Градоначальник Лиссабона Фернандо Медина публично принес извинения организаторам протестной акции, отметив, что такая ситуация не должна была возникнуть, так как город "гордится тем, что является пространством свободы, безопасности и прав человека". Между тем инцидент вызвал в Лиссабоне политический кризис. Депутаты потребовали немедленной отставки мэра.

Посольство РФ в Лиссабоне назвало произошедшей "шумихой", которая "построена на желании так называемых активистов поупражняться в самопиаре за счет политизации всего и вся".

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