Получено первое фото тени черной дыры в центре нашей галактики

Международная группа ученых-астрономов опубликовала первое изображение тени черной дыры в центре Млечного Пути. Этот снимок является первым прямым визуальным свидетельством данного явления в центре нашей галактики, объявили в четверг, 12 мая, на пресс-конференции исследователи проекта "Телескоп горизонта событий" (Event Horizon Telescope, EHT). Черная дыра, вокруг которой вращается вся галактика, находится на расстоянии 27 тысяч световых лет от Солнца и связана с радиоисточником Стрелец А*.

"Миссия выполнена, но впереди еще много дел"

"Наше открытие показывает, что объект в центре галактики действительно является черной дырой", - отметил директор Радиоастрономического института Научно-исследовательского общества имени Макса Планка Антон Цензус (Anton Zensus) на пресс-конференции в баварском Гархинге и добавил: "Миссия выполнена? Да. Но еще так много предстоит сделать".

Как отметил ученый EHT Джеффри Боуэр из Института астрономии и астрофизики Academia Sinica на Тайване, получение фотоизображения черной дыры, сделанного с помощью сети мощных телескопов, "улучшило наше понимание того, что происходит в самом центре нашей галактики". По его словам, первое изображение этого явления в центре Млечного Пути предлагает "новое понимание того, как эти гигантские черные дыры взаимодействуют со своим окружением".

Прямое визуальное доказательство

Черные дыры обладают столь мощной гравитацией, что даже кванты света не могут вырваться за их пределы. Чтобы сделать снимок тени черной дыры, EHT воспользовались свечением газа вокруг черной дыры. Впервые участникам проекта EHT удалось получить изображение тени черной дыры в 2019 году - это была сверхмассивная черная в центре активной гигантской эллиптической галактики Messier 87 (M87), расположенной на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Земли.

Черная дыра, тень которой зафиксировали ученые, находится в созвездии Стрельца, если смотреть с Земли, и поэтому была названа Стрелец А*, или сокращенно Sgr A*. О ее существовании подозревали с 1974 года, после того как в центре Млечного Пути был обнаружен необычный источник радиоволн.

В 1990-х годах удалось составить карту орбит самых ярких звезд вблизи центра нашей галактики. Это подтвердило наличие там сверхмассивного компактного объекта. Единственным правдоподобным объяснением являлось существование черной дыры - теперь тому есть прямое визуальное доказательство.

С помощью сверхмощного телескопа

Сама черная дыра не видна на изображении, поскольку от нее не идет излучение. Но можно увидеть характерное темное пятно, окруженное яркой кольцеобразной структурой. Таким образом, черная дыра напоминает гигантский оранжевый пончик.

Томас Крихбаум (Thomas Krichbaum) из Института радиоастрономии Общества имени Макса Планка поделился подробностями о работе телескопа Event Horizon. "Его острота в три миллиона раз выше, чем человеческое зрение", - подчеркнул ученый. По его словам, человек с таким зрением мог бы, попивая пиво в биргартене в Мюнхене, разглядеть пузырьки газа в пивном бокале, опустошаемом посетителем ресторана в Нью-Йорке.

Более 300 ученых из 80 стран работали над доказательством существования черной дыры на протяжении пяти лет. Они составили настоящее изображение из нескольких снимков Стрельца А*.

Подтверждение предсказаний Альберта Эйнштейна

Исследование подтвердило предсказания о черных дырах физика Альберта Эйнштейна, сделанные в разработанной им в 1915 году общей теории относительности. "Мы были поражены тем, насколько хорошо размер наблюдаемого кольца соответствовал предсказаниям общей теории относительности Эйнштейна", - рассказал научный сотрудник проекта EHT Боуэр.

Как отметил директор Радиоастрономического института Научно-исследовательского общества имени Макса Планка Антон Цензус, Эйнштейн "был бы в восторге от экспериментальных возможностей, которые мы имеем в этой области сегодня".

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