Польша пресекла совместную диверсию хакеров РФ и Беларуси

Польские правоохранительные органы раскрыли группировку хакеров, которая готовила совместную диверсионную операцию России и Беларуси, направленную на дестабилизацию Польши. Об этом заявил в Варшаве в понедельник, 9 сентября, вице-премьер, министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский. По его словам, хакеры, которые действовали с территории Беларуси, взломали ресурсы польских правительственных учреждений и государственных компаний, выполняющих военные заказы.

В задачи кибервзломщиков входило "вымогательство информации, шантаж отдельных лиц и организаций, а также ведение фактической кибервойны", продолжил министр. В качестве примера он привел хакерскую атаку на польское антидопинговое агентство POLADA.

Кшиштоф Гавковский не уточнил, сколько человек входило в группировку, а также число задержанных. Он добавил, что с начала года зафиксировано 400 тысяч предполагаемых кибератак -значительно больше, чем за весь 2023 год (370 тысяч).

Атака на польское антидопинговое агентство

Так, 9 августа стало известно, что в результате действий киберпреступников произошла утечка данных POLADA. Агентство обратилось в Центральное управление по борьбе с киберпреступностью, Управление по защите персональных данных, министерство спорта и туризма, а также в CERT Polska - компьютерную группу реагирования на чрезвычайные ситуации.

Варшава планирует в 2025 году выделить на усиление национальной обороны рекордные 186 млрд злотых (48,5 млрд евро). Замминистра обороны Польши Станислав Взьонтек заявил, что доля расходов на эти цели возрастет до 4,7 процента ВВП. По этому показателю Польша занимает первое место среди стран ЕС, отмечало агентство AP.