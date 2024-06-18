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Политолог Морозов осужден в Эстонии за работу на разведку РФ

Ася Миллер
18 июня 2024 г.

Суд счел доказанным, что Вячеслав Морозов за денежное вознаграждение собирал в интересах российских спецслужб информацию о внутренней политике и политике обороны Эстонии.

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Главное здание Тартуского университета
Главное здание Тартуского университета, где работал Вячеслав МорозовФото: Boris Breytman/Zoonar/picture alliance

Харьюский районный суд в Эстонии приговорил российского политолога, бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова к шести годам и трем месяцам лишения свободы, признав его виновным в действиях, совершенных против Эстонской Республики в интересах и по поручению иностранной разведывательной службы.  Об этом  сообщилово вторник, 18 июня, издание Postimees. В срок заключения зачтут время, которое Морозов провел в следственном изоляторе в качестве подозреваемого.

Согласно приговору, гражданин России Вячеслав Морозов собирал в интересах спецслужб РФ информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также о связанных с ней людях и инфраструктуре, получая за это денежное вознаграждение.

В ходе судебного процесса ряд эстонских коллег высказывали сомнения в виновности Морозова, указывая на то, что он критически относился к российским властям и осудил вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года. При этом Вячеслав Морозов продолжал посещать Россию, где, как утверждает следствие, передавал сведения своим кураторам. После его ареста университет объявил, что прекращает трудовые отношения с Морозовым.

Интерес спецслужб РФ к Эстонии

Генеральный директор Полиции безопасности Эстонии Марго Палоссон, комментируя арест Морозова в январе 2024 года, отметил, что интерес разведслужб России к Эстонии остается высоким. "Нынешний случай является дополнением к более чем десятку предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научно-исследовательский сектор", - сказал он.

По данным Эстонской научной информационной системы ETIS, Вячеслав Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после этого сотрудничал с Тартуским университетом. Получив ВНЖ в Эстонии, в 2016-2023 годах занимал в Тарту должность профессора исследований Европейского Союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года - профессора международной политической теории.

 

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