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В Эстонии политолог Морозов арестован по делу о шпионаже

Сергей Ромашенко
16 января 2024 г.

Бывшего профессора Тартуского университета обвиняют в работе на российские спецслужбы. Россиянин арестован сроком на два месяца.

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Главное здание Тартуского университета, где работал Вячеслав Морозов
Главное здание Тартуского университета, где работал Вячеслав МорозовФото: Boris Breytman/Zoonar/picture alliance

В Эстонии по подозрению в шпионаже на Россию арестован российский политолог Вячеслав Морозов. "Харьюский уездный суд Эстонии арестовал на два месяца бывшего профессора Тартуского университета, гражданина РФ Вячеслава Морозова, задержанного 3 января по подозрению в разведывательной деятельности против Эстонии в пользу России, сообщила государственный прокурор Трийна Олев во вторник, 16 января.

Детали расследования на данный момент не раскрываются. Дело расследуется Департаментом полиции безопасности под руководством государственной прокуратуры.

Интерес спецслужб РФ к Эстонии

Гендиректор Полиции безопасности (КаПо) Марго Палоссон, комментируя арест Морозова, отметил, что интерес разведслужб России к Эстонии остается высоким. "Нынешний случай является дополнением к более чем десятку предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научно-исследовательский сектор", - сказал он.

Вячеслав Морозов работал профессором политологии Института Шютте Тартуского университета. Заведующая Институтом Кристийна Тыниссон подтвердила порталу Rus.ERR, что после того, как против Морозова выдвинули подозрения, трудовые отношения с ним были прекращены.

По данным Эстонской научной информационной системы ETIS, Вячеслав Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после этого сотрудничал с Тартуским университетом. В 2016-2023 годах он занимал в Тарту должность профессора исследований Европейского Союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года - профессора международной политической теории.

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