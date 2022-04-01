Политики, писатели, ученые призвали расследовать действия ВС РФ в Украине

Предприниматель Михаил Ходорковский, а также 14 его единомышленников из числа ученых, политиков, писателей, юристов и общественных деятелей, объединившихся ранее в так называемый Антивоенный комитет, в воскресенье, 3 апреля, выступили с призывом провести независимое международное расследование действий российской армии в Украине и признать геноцидом "безрассудные казни и убийства мирных жителей" на занятой российскими войсками территории страны.

Полный текст документа опубликован в Telegram-канале Михаила Ходорковского.

Среди поставивших свои подписи под этим обращением, кроме самого предпринимателя: экономисты Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев, 13-й чемпион мира по шахматам, оппозиционер Гарри Каспаров, юрист Елена Лукьянова, историк Владимир Кара-Мурза, журналист Юлия Латынина, писатель Виктор Шендерович, ученый Константин Чумаков и другие.

По их мнению, "то, что начиная с 24 февраля 2022 года происходило и происходит на территории Украины, согласно определению ООН, является геноцидом украинского народа". "Это преступление путинского режима не просто против Украины, а против человечности. Это преступление не имеет сроков давности и должно быть должным образом расследовано и наказано. Все, принимавшие участие в геноциде украинского народа - от рядовых до верховного главнокомандующего - должны быть выявлены и привлечены к ответственности международным судом", - подчеркивают авторы документа.

Призыв к отказу от нефти и газа из России

Отмечая, что они с понимаем относятся к неготовности европейских стран рисковать жизнями своих солдат, чтобы остановить войну в Украине, подписавшиеся указывают, что, по их мнению, правительства демократических стран "в ситуации продолжающегося геноцида … обязаны пожертвовать своей экономикой". "Ни одна человеческая жизнь не стоит денег или экономических показателей", - заявляют члены Антивоенного комитета.

В частности, они призывают западные страны "немедленно прекратить все торговые отношения с агрессором и наложить эмбарго на приобретение российских нефти и газа и принять следующие из такого решения экономические потери, вооружить Украинусамым современным оружием, боеприпасами и топливом, открыть полноценный ленд-лиз".

"Каждый день промедления с принятием этих решений стоит сотен человеческих жизней", - резюмируют авторы документа.

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