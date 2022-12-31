Политики мира скорбят по папе римскому Бенедикту XVI

31 декабря 2022 года скончался священник Йозеф Ратцингер, ставший первым за 500 лет римским папой из Германии под именем Бенедикта XVI. Светские и религиозные лидеры из разных стран выражают скорбь по случаю его ухода.

Немецкий католический священник Йозеф Ратцингер (Joseph Ratzinger), ставший первым за 500 лет римским папой из Германии под именем Бенедикта XVI, скончался 31 декабря 2022 года на 96-м году жизни. После отречения от папского престола в 2013 году он носил титул "римский понтифик на покое". Светские и религиозные лидеры из разных стран выражают скорбь по случаю ухода Бенедикта XVI и вспоминают о его понтификате, изменившем Католическую церковь

"Как "немецкий" папа, Бенедикт XVI был особенным религиозным лидером для многих, не только в этой стране. Мир теряет основополагающую фигуру Католической церкви, неоднозначную личность и мудрого теолога. Мои мысли с папой Франциском", - написал в Twitter канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Маркус Зёдер (Markus Söder), премьер-министр Баварии, родины Бенедикта XVI, заявил, что с его уходом "общество теряет видного представителя Католической церкви и одного из самых влиятельных теологов XX века". "Многие люди на родине будут помнить его не только как папу, но и как смиренного пастыря", - подчеркнул Зёдер .

В свою очередь, глава Конференции католических епископов Германии, епископ города Лимбург-ан-дер-Лан Георг Бетцинг (Georg Bätzing) выразил "скорбь по человеку, который вселял в церковь надежду и руководство даже в трудные времена". Бетцинг также выразил "большое уважение" "мужественному решению" Бенедикта отречься от папского престола 10 лет назад.

"Гигант веры и разума"

Иностранные лидеры также выразили соболезнования в связи с уходом понтифика. Так, британский премьер Риши Сунак назвал покойного Бенедикта XVI "великим богословом, чей визит в Великобританию в 2010 году стал историческим моментом как для католиков, так и для некатоликов".

"Гигантом веры и разума" назвала покойного папу премьер-министр Италии Джорджа Мелони . Бенедикт XVI "говорил и будет говорить в сердцах и умах людей с духовной, культурной и интеллектуальной глубиной своего наставничества", подчеркнула она в Twitter.

А президент Франции Эмманюэль Макрон написал : "Мои мысли обращаются к католикам во Франции и во всем мире, скорбящим в связи с уходом Его Святейшества Бенедикта XVI, который с душой и разумом трудился ради более братского мира".

"Слуга Бога и своей церкви"

Кроме того, поступают первые комментарии от глав международных организаций. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил "глубочайшие соболезнования католикам и другим людям во всем мире, которых вдохновила его (Бенедикта XVI) молитвенная жизнь и непоколебимая приверженность ненасилию и миру".

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), добровольное отречение Бенедикта XVI в 2013 году стало "мощным сигнатом". "Он видел себя в первую очередь слугой Бога и своей церкви, - написала она. - Когда его физические силы ослабли, он продолжал служить силой своих молитв".

А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил , что покойного папу запомнят "как богослова-лидера, стремящегося к синтезу между верой и разумом, а также благодаря его усилиям во имя глобального мира и справедливости".

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