 Немецкая полиция предупредила о фейке против украинских беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 21.03.2022

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Германия

Немецкая полиция предупредила о фейке против украинских беженцев

Полиция Бонна предупредила о распространяющемся в Сети фейке об украинских беженцах. Его цель - разжигание ненависти. Начато расследование происхождения видео.

Люди, покинувшие Украину из-за российского вторжения

Люди, покинувшие Украину из-за российского вторжения

Полиция немецкого Бонна предупредила о распространении в Сети фейкового видео, в котором рассказывается о нападении "толпы украинцев" на некоего 16-летнего юношу в городе Ойскирхен, федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Видео было опубликовано в Telegram-канале, распространяющем российскую пропаганду о войне России против Украины и об украинских беженцах в Европе.

На видео некая женщина рассказывает историю, услышанную от "подруги", "про одного мальчика", якобы избитого до полусмерти на вокзале и затем умершего в больнице. Ни кадров "нападения", ни каких-либо других подтверждений сказанного в ролике не приводится.

"У полиции Бонна, которая отвечает за расследование тяжких преступлений в регионе, нет никакой информации о столь серьезном нападении и тем более о случае со смертельным исходом", - говорится в твите полиции Бонна, опубликованном в воскресенье, 20 марта. Начато расследование происхождения видео.

"Эксперты считают, что речь идет о создании целенаправленного фейкового видео с целью разжигания ненависти, - отметили в правоохранительных органах и призвали не распространять этот ролик.

Из-за российского вторжения в Украину страну, по данным ООН, покинуло более 3 миллионов человек. К 20 марта 218 301 из них был зарегистрирован в Германии, в основном это женщины и дети. Реальное количество людей, прибывших из Украины в ФРГ, может быть больше. В целом ожидается, что из-за войны, развязанной Россией, Украину покинут до 10 млн человек.

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    Автор: Анатолий Колесников


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