Полиция расследует инцидент в доме российских журналистов в Берлине

Берлинская полиция расследует инцидент, произошедший накануне в жилом доме, где проживают корреспонденты российских СМИ в Германии и члены их семей. Как сообщило в пятницу, 6 мая, издание Berliner Zeitung, в электрошахте здания был обнаружен подозрительный предмет, который, предположительно, мог оказаться взрывным устройством. Его исследование экспертами продолжается.

Сотрудники полиции были вызваны из-за брошенной в здание бутылки. После чего в доме был проведен обыск, в результате которого и была обнаружена подозрительная находка. "Представляла ли она опасность или нет, или это просто была чья-то злая шутка, мы пока сказать не можем", - заявил журналистам по горячим следам представитель полиции Тило Кальбитц (Thilo Cablitz). Он также не ответил на вопрос: могло ли произошедшее быть связанным с агрессивной войной России против Украины.

Как заявил представитель берлинской полиции агентству dpa, находка оказалось зажигательным устройством, однако возгорания не произошло. В полиции пока отказываются оценить, что стояло за инцидентом. "В здании также находятся офисы других компаний. Подоплека происшествия пока неизвестна, расследование продолжается", - заявил представитель правоохранительного ведомства.

В МИД РФ заявили о теракте

МИД России назвал произошедшее попыткой теракта "против корреспондентов российских СМИ в Берлине". Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба российского дипломатического ведомства 7 мая. Москва потребовала "от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории".

В свою очередь в комментарии посольства РФ в ФРГ, отмечается, что "6 мая 2022 г. в Берлине была предотвращена вероятная попытка осуществления террористического акта в отношении российских журналистов и членов их семей, проживающих на территории жилого комплекса, принадлежащего Российской Федерации.

Прибывшие сотрудники германских правоохранительных органов срочно эвакуировали жильцов, оцепили комплекс и вызвали пожарную службу и саперов. Последние подтвердили, что предмет предположительно является самодельным взрывным устройством". Он описывается посольством как "предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами".

"В связи с опасностью его перемещения было принято решение о деактивации на месте. В результате операции никто не пострадал", - указали в посольстве.

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