 Полиция расследует инцидент в доме российских журналистов в Берлине | Новости из Германии о Германии | DW | 07.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Полиция расследует инцидент в доме российских журналистов в Берлине

В электрошахте здания, гле проживают российские корреспонденты в Германии и члены их семей, был обнаружен подозрительный предмет, который, предположительно, мог оказаться взрывным устройством.

Сотрудники полиции Берлина

Берлинская полиция расследует инцидент, произошедший накануне в жилом доме, где проживают корреспонденты российских СМИ в Германии и члены их семей. Как сообщило в пятницу, 6 мая, издание Berliner Zeitung, в электрошахте здания был обнаружен подозрительный предмет, который, предположительно, мог оказаться взрывным устройством. Его исследование экспертами продолжается.

Сотрудники полиции были вызваны из-за брошенной в здание бутылки. После чего в доме был проведен обыск, в результате которого и была обнаружена подозрительная находка. "Представляла ли она опасность или нет, или это просто была чья-то злая шутка, мы пока сказать не можем", - заявил журналистам по горячим следам представитель полиции Тило Кальбитц (Thilo Cablitz). Он также не ответил на вопрос: могло ли произошедшее быть связанным с агрессивной войной России против Украины.

Как заявил представитель берлинской полиции агентству dpa, находка оказалось зажигательным устройством, однако возгорания не произошло. В полиции пока отказываются оценить, что стояло за инцидентом. "В здании также находятся офисы других компаний. Подоплека происшествия пока неизвестна, расследование продолжается", - заявил представитель правоохранительного ведомства.

В МИД РФ заявили о теракте

МИД России назвал произошедшее попыткой теракта "против корреспондентов российских СМИ в Берлине". Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба российского дипломатического ведомства 7 мая. Москва потребовала "от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории".

В свою очередь в комментарии посольства РФ в ФРГ, отмечается, что "6 мая 2022 г. в Берлине была предотвращена вероятная попытка осуществления террористического акта в отношении российских журналистов и членов их семей, проживающих на территории жилого комплекса, принадлежащего Российской Федерации.

Прибывшие сотрудники германских правоохранительных органов срочно эвакуировали жильцов, оцепили комплекс и вызвали пожарную службу и саперов. Последние подтвердили, что предмет предположительно является самодельным взрывным устройством". Он описывается посольством как "предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами".

"В связи с опасностью его перемещения было принято решение о деактивации на месте. В результате операции никто не пострадал", - указали в посольстве.

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 04:53

Политологи считают запрет на вещание DW в России свидетельством давления на СМИ (04.02.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Нобелевка мира для россиянина: кому Дмитрий Муратов посвятил премию. DW Новости (08.10.2021)  

Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Украинские власти показали интервью с "бабушкой с флагом"  

71-й день войны России против Украины: главные события  

Как в Казахстане реагируют на обвинения в притеснении русскоязычных  