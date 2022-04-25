Полиция открыла огонь по автомобилю в центре Парижа

Правоохранительные органы в центре Парижа открыли огонь по автомобилю после того, как тот попытался совершить наезд на полицейских. Двое находившихся в салоне машины погибли, один ранен, передало в ночь на понедельник, 25 апреля, агентство AFP. По данным газеты Le Figaro, ссылающейся на источники в полиции, инцидент произошел в районе моста Пон-Неф в оживленном районе столицы.

По сведениям газеты, автомобиль двигался в неправильном направлении, сотрудники полиции подошли к нему, чтобы проверить документы у водителя. Машина на полной скорости начала движение в направлении правоохранителей, после чего те незамедлительно открыли огонь.

Полицейские перекрыли район ЧП. Начато расследование.

Сторонники Макрона праздновали его переизбрание

Пон-Неф расположен недалеко от музея Лувр. В столице Франции вечером 24 апреля множество сторонников президента Эмманюэля Макрона праздновало его переизбрание на посту главы государства. Французский лидер выступил перед собравшимися близ Эйфелевой башни, в нескольких минутах езды от моста Пон-Неф.

С победой Эмманюэля Макрона уже поздравили мировые лидеры, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz).

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